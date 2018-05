“La Atchugarry” escuchó a la familia del exministro y pasará a llamarse “Somos Todos”

El sublema “La Atchugarry” finalmente no será utilizado por la agrupación colorada 151515 de Montevideo luego de la polémica que se desató por el uso del nombre del fallecido dirigente del Partido Colorado, Alejandro Atchugarry. La familia de quien fuera ministro de Economía durante parte del gobierno de Jorge Batlle se había manifestado en contra de que se bautizara a este grupo con el nombre de su familiar.



Este martes el senador José Amorín se comunicó por teléfono con la familia de Atchugarry y acordó que este sublema no se usará. Este es uno de los movimientos que apoya la precandidatura del legislador dentro de la interna colorada. El nombre elegido en su lugar es “Somos Todos”.



La polémica empezó cuando uno de los hijos de Atchugarry, Gastón, compartió el enojo de la familia con este tema. Entre otros, acusó a la agrupación de querer obtener “rédito político” con el nombre de su padre.



La agrupación “La Atchugarry” se defendió ante este rechazo días atrás. Baltasar Brum, presidente del grupo político, dijo a El País que al ponerle ese nombre se había tratado de rendir homenaje a Atchugarry.



"Yo soy sobrino nieto de Baltasar Brum (presidente de Uruguay entre 1919 y 1923), y las figuras públicas son así. Yo creo que hay que entender cómo es la historia de la política. Mire si ahora yo bloqueara a todos aquellos que no me pareciera que tienen que usar la figura de Brum. No es así, en la política hay caminos normativos", había manifestado el líder de "La Atchugarry" en aquella instancia.

