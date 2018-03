Atacaron una sede del Frente Amplio en Paysandú con una bomba molotov

En la mañana de ayer miércoles la sede del Frente Amplio (FA) en Paysandú fue atacada por un desconocido que arrojó una bomba molotov.



Según informó Luis Mendoza, Jefe de Policía departamental, a radio Carve, fue sobre las 10:30 de la mañana cuando "una persona arrojó un envase de vidrio conteniendo un líquido que posiblemente sea aceite quemado y esa botella impactó en la pared del comité central del FA", que está ubicado frente a la plaza Artigas.



"Dejó una mancha tanto en la pared como la vereda, pero no hubo lesiones personales", agregó. Y destacó que "fue próximo a una ventana que estaba abierta y eso hubiera sido un problema importante".



Mendoza informó que "aún no se ha identificado a la persona ni hay ningún indicio" de quién es.



Insistió en que donde ocurrió el ataque "es una zona concurrida, es una plaza grande que tiene dos manzanas y la sede está a un costado".



"Estamos en plena averiguación", dijo, y mencionó que en Paysandú "no son normales estos ataques, por eso nos sorprende".



El Fa emitió un comunicado en el que expresó su repudio al "lamentable y cobarde episodio" vivido.

Declaración Pública, 21 de marzo de 2018

