Los astoristas salen otra vez a la defensa de Lorenzo y Calloia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Más de seis años después del frustrado remate de los aviones de Pluna, el Tribunal de Apelaciones confirmó ayer la condena para Fernando Lorenzo y Fernando Calloia. Si bien se respeta la decisión judicial, el astorismo reiteró la confianza en el honor de los dos exjerarcas de la administración de José Mujica.

La Justicia entiende que ambos incurrieron en un delito de abuso de funciones, luego de que el entonces presidente del Banco República (Calloia) y -a instancias de un llamado de Lorenzo- le otorgara un aval de urgencia a la empresa Cosmo por US$ 13, 6 millones.

El dictamen cae en medio de la campaña por las elecciones internas y la mayoría de los dirigentes consultados por El País prefirieron no opinar al respecto. El propio Lorenzo contestó: “No tengo interés de hacer ninguna declaración”.

En el Frente Líber Seregni, alianza política liderada por el ministro de Economía Danilo Astori, siguen respaldando a los dos exjerarcas. Lorenzo pertenecía al Nuevo Espacio y Calloia integró la lista de Asamblea Uruguay, aunque en la actualidad ambos se encuentran alejados de la política.

El senador Carlos Baráibar (de Asamblea Uruguay) dijo a El País que continúa pensando que Lorenzo y Calloia “son dos personas honorables a las que conozco mucho que quedaron entrampados en un problema político, reglamentario, legal y administrativo”. “Esto es fruto de una circunstancia política irrepetible. Se les sintió como culpables de algo, que no tengo la menor duda de que no hubo la más mínima intencionalidad de un acto incorrecto”, afirmó en referencia al fallido remate de Pluna.

Según dijo, la Justicia “también ha cometido injusticias” porque si bien dice en el dictamen que hubo responsabilidad, “la trayectoria de Calloia y Lorenzo está fuera de cualquier discusión”. “Puede caber la palabra error administrativo. Se pensó que se actuaba de buena fe y después los hechos adquirieron significación, fruto que el remate fue una vergüenza con una persona que no tenía capacidad de comprar nada”, indicó Baráibar en referencia al “caballero de la derecha”: Hernán Antonio Calvo Sánchez.

El subsecretario de Economía Pablo Ferreri manifestó en Twitter su apoyo: “Estando en el exterior veo la noticia de la condena a Calloia y Lorenzo. Toda mi solidaridad con ellos, dos personas de primer nivel, en lo político, lo profesional y sobre todo en lo humano”.

Estando en el exterior veo la noticia de la condena a Calloia y Lorenzo. Toda mi solidaridad con ellos, dos personas de primer nivel, en lo político, lo profesional y sobre todo en lo humano. — Pablo Ferreri (@pabloferreri) 23 de mayo de 2019

En la misma línea, el diputado del Nuevo Espacio Jorge Pozzi dijo a El País que a pesar de que no le gusta el fallo sobre Lorenzo y Calloia “habló la Justicia” y “se respeta”.

Pozzi recordó que su sector, el Nuevo Espacio, es partidario de eliminar el delito de abuso de funciones (artículo 162). El proyecto de derogación se votó en el Senado, pero fracasó en Diputados por la falta de respaldo dentro de la propia bancada del Frente Amplio.

Si bien no hay consenso sobre el tema, Pozzi indicó que su grupo “seguirá batallando” y remarcó que cree en la inocencia de Lorenzo y Calloia. En el 2014, cuando se definió el procesamiento del exministro de Economía por abuso de funciones, los astoristas organizaron una caravana hasta su casa en el balneario Araminda.

Distancia

El exvicepresidente y líder de la Lista 711 Raúl Sendic dijo a El País que lo único que puede decir respecto a las condenas es que “son procesos larguísimos”. “Creí que ya estaba terminado, no tengo nada para comentar porque desconozco los elementos que ha manejado la Justicia”.

Raúl Sendic. Foto: archivo El País.

Sendic reconoció que fue uno de los más críticos con el manejo del tema Pluna e incluso como presidente de Ancap debió hacer una denuncia contra el ex CEO de Pluna Matías Campiani. “Habían quedado un montón de cheques sin cobrar por parte de Ancap que después de este proceso se pudieron cobrar, pero eran más de US$ 20 millones y por eso llevamos adelante una denuncia por estafa”, indicó.

Sendic dijo que no compartió el proceso en torno a Pluna, pero en este momento no hará “leña del árbol caído”. “Los hechos demostraron que no fue la mejor elección haber traído a Campiani. Terminó costando y posiblemente nos cueste unos cuantos millones más”, afirmó tomando distancia del ministro de Economía Danilo Astori.