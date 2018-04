Astoristas ante una encrucijada de cara a 2019

En este momento todo lo electoral es un gran signo de interrogación para el Frente Líber Seregni, el espacio político liderado por el ministro Danilo Astori. No se sabe si finalmente será candidato y tampoco si Asamblea Uruguay, el Nuevo Espacio y Alianza Progresista comparecerán a las elecciones con una sola lista al Senado como lo vienen haciendo desde hace dos comicios.

Son pocas las certezas después de años de "inercia" donde la coordinación mayor se dio a nivel del gobierno, pero no de la orgánica. Desde hace cuatro meses no tienen una reunión oficial y eso habla de las dificultades que están teniendo.

Pese a ello, hay entre los sectores que integran el bloque una sintonía programática e ideológica que es evidente, principalmente en temas de economía y política exterior. No dudan en enfrentarse a otros grupos dentro del oficialismo, si es necesario, para defender la conducción que hacen tanto Astori de la economía como el canciller Rodolfo Nin Novoa de la política exterior.

"El FLS no está en discusión", aseguró a El País el senador del Nuevo Espacio Rafael Michelini. Según dijo, "es un acuerdo político con una organicidad flexible" y "tendrá un abordaje electoral cuando corresponda".

"En las últimas elecciones fuimos con una lista común al Senado y si eso por alguna razón no pudiera repetirse en la próxima, iremos con el mismo lema" aunque sea por separado, explicó Michelini. En ese escenario, Asamblea Uruguay, el Nuevo Espacio y Alianza Progresista irían con listas individuales al Senado, pero acumularían votos bajo el paraguas del Frente Líber Seregni.

El cambio en la presentación electoral se puede dar, entre otros factores, por la incidencia de la paridad en las listas del Frente Amplio aprobada en julio de 2017. "El tema de la paridad puede ser uno de los factores que incidan", admitió el senador Michelini.

"Puede pasar de ir por listas separadas o puede haber una lista única que nos contemple a todos y tengamos que actuar de otra manera (…) Si se aplica la paridad sin duda nos va a obligar a tomar algunas definiciones en función de la política de alianzas", explicó a El País el diputado del Nuevo Espacio Jorge Pozzi.

Para él, "el futuro electoral del FLS no está en discusión", pero la presentación sí. Si van en una sola lista, por cada hombre debe haber una mujer, lo que puede generar dificultades acerca de quién encabeza las listas al Senado.

Para Alianza Progresista la paridad no representa un inconveniente, sino lo contrario. Así lo dejó en claro el diputado y exintendente de Maldonado Óscar de los Santos a El País, que propuso al sector que sea la ministra de Turismo Liliam Kechichian la que lidere la lista 738 para el 2019. La propuesta se basó en su "labor destacada" al frente de la cartera, comentó De los Santos. Desde su punto de vista, en los próximos meses el FLS debe definir "si será un espacio de coordinación de política de gobierno como hasta ahora" o "un sublema técnico donde cada uno de los grupos tenga su Senado".

"No sabemos cómo va a progresar la discusión, porque el Frente Líber Seregni no lo ha discutido, porque no nos hemos reunido", acotó el legislador. Además aseguró que desde la Alianza Progresista se tomó la definición de reivindicar al Frente Líber Seregni "como proyecto político (...) Es un espacio que tiene enormes dificultades, pero hay que seguirlo porque expresa sensibilidades distintas", acotó.

El candidato.

La presentación electoral no es el único tema que inquieta en la interna astorista, quizás el que más lo haga es si finalmente Astori se lanza como precandidato presidencial o no, a pesar de no contar con el respaldo del Movimiento de Participación Popular (MPP) como él pensaba que podía suceder en base a una conversación mantenida con el exmandatario José Mujica, tal como informara el semanario Búsqueda.

Astori tiene 24% de simpatía y 58% de antipatía entre la población. Lo que da como resultado un saldo neto de menos 24 puntos, según la última encuesta de Equipos Consultores difundida recientemente.

La decisión de presentarse o no iba a ser tomada en marzo o abril, pero quedó postergada hasta después del Mundial. El ministro dijo en una entrevista con En Perspectiva que se considera un renovador "desde el punto de vista ideológico y político". Así respondió a los que están pidiendo —dentro y fuera del astorismo— que se deje lugar a la renovación. Astori es el que tiene que decidir en primera instancia si se presenta, pero no obstante en Alianza Progresista no esperarán sentados a que eso suceda. "Queremos incidir en esa decisión y queremos tomarle el pulso a nuestros compañeros de cuál es la opinión que tienen con respecto a los nombres que se manejan como candidatos", señaló De los Santos. Personalmente él piensa que tanto Mujica como Astori deben dejar lugar a otros en la competencia electoral, pero eso no es una decisión de su sector.

Está claro que Asamblea Uruguay y en el Nuevo Espacio respaldarán lo que defina Astori. Si no se presenta, la alternativa es apoyar la candidatura del intendente de Montevideo Daniel Martínez. No sería la primera vez que el astorismo cierra una alianza con el Partido Socialista, ya que ambos hicieron un acuerdo en las últimas municipales, donde Martínez resultó electo.

Fuera de Astori, aparecen dentro del astorismo un grupo de figuras con probable proyección electoral, una de ellas es la ministra de Turismo. En tanto, en el plano municipal, se maneja el nombre del subsecretario de Economía Pablo Ferreri (Nuevo Espacio) como candidato a intendente.

Sean quienes sean los candidatos, el FLS apunta a mejorar su performance electoral que viene bajando. En el año 2014, obtuvo 205.000 votos, 88.504 menos que en las elecciones de 2009, cuando se presentó Astori como vicepresidente en la fórmula con Mujica.

En función de una encuesta de Equipos que advierte una caída del Frente Amplio en su intención electoral —pasando de 32% de las preferencias electorales a 30%— al astorismo le preocupa cómo eso pueda incidir en el espacio político.

La tesis de Michelini supone que si el Frente crece, el astorismo vota mejor. Sin embargo, "si se pierden votos de centroizquierda, serán menos los votos para el Frente Líber Seregni".

Mujeres en carrera por la vice

Las ministras Carolina Cosse (MPP), Liliam Kechichian (Alianza Progresista) y la senadora Constanza Moreira (Casa Grande) se juntaron para escuchar el discurso del presidente Javier Miranda en el acto del Frente Amplio del pasado jueves 5 en la plaza Seregni. "¡Arriba las mujeres!" escribió Moreira en su cuenta de Twit-ter junto a la foto que retrataba ese momento. A la frase le acompañaba el hashtag "#NadaSinNosotras". Las mujeres oficialistas apuestan a integrar la fórmula presidencial, cumpliendo así lo que definió un Plenario sobre paridad en las listas el año pasado.

Son muchos los nombres de mujeres que suenan para la vicepresidencia, dependiendo de quien sea finalmente el candidato por el Frente Amplio. Algunas de las más nombradas entre dirigentes oficialistas son la propia Cosse o Moreira, aunque esta última puede llegar a ser precandidata también.

Otra de las aspirantes a la vicepresidencia es la senadora y secretaria general del Partido Socialista Mónica Xavier. Su nombre se escuchaba como vice del expresidente José Mujica si este se presenta a la competencia electoral. En tanto, en el MPP no descartan como posible candidata a completar una fórmula a la exintendenta de Artigas Patricia Ayala.

La ventaja que tiene es que es "del riñón" de Mujica y tupamara. Mientras que Cosse mantiene una cercanía con el presidente Tabaré Vázquez que no le termina de cerrar a muchos dirigentes del Movimiento de Participación Popular. Además, la titular de Industria ha demostrado ser bastante independiente de su sector, a diferencia de otros ministros del MPP que mantienen una relación orgánica mucho más estrecha como lo son Eduardo Bonomi (Interior) y Eneida De León (Vivienda).