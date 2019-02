El astorismo dice que la nueva postura es “realista”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El diputado de Asamblea Uruguay (astorismo) Alfredo Asti afirmó que la política uruguaya hacia Venezuela no tuvo un giro y consideró que intenta ser realista.



“Se ajusta a la realidad: hay dos Presidentes que no se reconocen pero que ambos tienen respaldo de millones de personas y de varios gobiernos de distintos países del mundo; hay crisis institucional con poderes que no pueden ejercer sus competencias constitucionales; hay intentos de injerencia extranjera de potencias mundiales que arriesgan la paz de la región; hay crisis humanitaria que es urgente atender; etc”. razonó.

“Por eso Uruguay sigue insistiendo en la búsqueda de soluciones acorde a su tradicional apego al derecho internacional, al respeto a la soberanía de los países, a la solución pacifica de los conflictos, al respeto irrestricto de los derechos humanos, de la democracia con separación de Poderes y libre ejercicio del VOTO de TODOS sus ciudadanos”, agregó Asti en Facebook.



“Respecto de la posición del gobierno uruguayo algunos hablan de contradicción y otros de giro de 180 grados. Ni uno ni lo otro”, consideró.

El senador del Nuevo Espacio, Rafael Michelini, quien se ha mostrado crítico con el gobierno de Nicolás Maduro consideró que la posición uruguaya es “inteligente” y aseguró que los temas de política exterior no han dividido ni dividirán al Frente Amplio. “Acá hay que encontrar una situación de acuerdo entre gobierno y oposición para llamar a elecciones,” le dijo Michelini a VTV. “¿Usted cree que va a solucionar la crisis (Juan) Guaidó?”, preguntó el senador. La crisis venezolana, a su juicio, solamente podría superarse con elecciones presidenciales.