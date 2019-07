Astori sobre UPM: "No se hace una inversión tan grande si no se confía en el país"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, concurrió este miércoles al Parlamento para presentar la Rendición de Cuentas 2018, la última de este gobierno. Astori encabezó la delegación del MEF que visitó la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados.

A la salida, en rueda de prensa, el ministro se refirió al anuncio de la compañía finlandesa UPM que construirá la segunda planta de celulosa en Uruguay en las inmediaciones de Paso de los Toros (Tacuarembó).

"La reunión sirvió para hacer una recorrida general por la economía uruguaya. Hubo muchas preguntas de los legisladores sobre los temas fiscales", explicó.

"Nosotros expusimos la estrategia que estamos siguiendo para mejorar lo fiscal que no es otra que generar una agenda de crecimiento más potente para el país. Una agenda que nos permita incrementar la inversión y a través de ella un mejor nivel de actividad.Esa agenda de crecimiento se ha visto reforzada por aportes fundamentales como el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea (UE), y ahora el anuncio de la instalación de la mayor inversión productiva en la historia del país, y la mayor inversión de la empresa UPM. Eso revela una confianza muy importante en la historia del país, porque no se hace una inversión tan grande si no se confía en el país al que se va", añadió.

Asimismo Astori recalcó que "esto ya está dejando resultados importantes en materia de actividad y empleo porque ya estamos trabajando en actividades preparatorias que tienen que ver con la inversión de UPM y otras inversiones".

"El ferrocarril ya está en marcha y la estructura vial mejora rápidamente. Cuando termine 2019 vamos a llegar a una inversión acumulativa en todo el período de US$ 11.000 millones en infraestructura", sostuvo.

"La deuda neta está ubicada en estos momentos en el 41% o 42% del PIB, una cifra razonable y manejable dada la solvencia financiera del Uruguay. El país tiene US$ 15.000 millones de reservas y por eso prácticamente duplica todos los compromisos por amortización e intereses que tiene en un año. Y además Uruguay tiene el 53% de su deuda en moneda nacional", finalizó.