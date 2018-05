Astori: Tribunal de Conducta debería "analizar" si Sendic debe ser candidato

El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, dijo que el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio (FA) debería "analizar" si Raúl Sendic debe integrar una lista en las elecciones de 2019, luego de haber sido procesado por peculado y abuso de funciones.

En declaraciones recogidas por Radio Monte Carlo, Astori manifestó que hay que "comprender y aceptar" el fallo de la jueza de Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, y reconoció que la investigación de la megacausa de Ancap "ha sido un proceso que nos ha lastimado mucho, ha sido muy lamentable".



El ministro consideró que el episodio "no solo golpea a la izquierda, golpea a cualquiera que lo tenga que padecer, porque los cuestionamientos éticos son un componente integrante del descontento social, que no le hace nada bien a la política como actividad humana superior tendiente a la transformación de la sociedad".



Al ser consultado sobre si Sendic debería ser candidato a pesar de haber sido procesado, Astori dijo que el tema "debería ser considerado por los organismos especializados del FA".



"Seguramente, quizás sea este el proceso que se desarrolle a los efectos de que no sea una persona o un ámbito reducido de la estructura el que tome una resolución de este tipo", reflexionó.

Según el Secretario de Estado, el partido de gobierno "tiene instituciones que están preparadas, capacitadas y que funcionan al servicio de objetivos de este tipo: considerar conductas y extraer conclusiones que pueden tener o no repercusiones de futuro".



"Me parece que habría que seguir este camino, esto es: que el Tribunal de Conducta Políticas (TCP) del FA analice el tema, que vuelva a tomarlo desde otra perspectiva, pero sería importante que así ocurriera", sentenció.

Según Astori, "si ocurren procesos o experiencias" como la de Sendic, "la confianza y la credibilidad de la política se daña profundamente". "No tiene que ver con partidos, sino con la actividad política, que es absolutamente imprescindible para cambiar la sociedad. Eso es lo que hay que levantar y eso duele", afirmó.