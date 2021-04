Astori dijo que remoción de Michelini fue "exagerada" y criticó "tinte de soberbia" de Lacalle Pou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El exvicepresidente Danilo Astori subrayó este martes de tarde que hay un "muy mal relacionamiento entre gobierno y oposición", donde cada uno "no ha sabido poner lo que tiene que poner al servicio de algunos senderos de acuerdo que son imprescindibles para el momento que estamos viviendo".

En declaraciones a "Informativo Carve" (Radio Carve) señaló que estó se puede observar, entiende, con las apariciones públicas del presidente Luis Lacalle Pou. "La última presentación del presidente no me gustó. Lo digo con toda sinceridad y respeto. Me pareció una actitud con un cierto tinte de soberbia que no ayuda absolutamente a buscar un camino de encuentro".

El senador considera que el gobierno "está muy encerrado en sus posiciones de que es la gente la que tiene que sacarnos de esto, y yo discrepo totalmente con esa postura", porque "hay que estimular la libertad responsable sin duda, pero con esto no alcanza para bajar estos resultados espantosos que estamos teniendo", señaló.

Astori también calificó de "absolutamente desubicado" a Lacalle Pou por su "desafortunada afirmación" al diario argentino La Nación de indicar "quién es el Frente Amplio".

El senador además criticó la posición de Lacalle Pou respecto al Grupo Asesor Científico Honorario (GACH). "No se puede nombrar un grupo y después no escuchar lo que dice sobre el tema que está opinando. La verdad es que se ha aplicado muy poco de lo que el grupo de asesoramiento de científicos aconsejó", remarcó.

En tanto, el exvicepresidente no solo apuntó a la gestión del gobierno sino a su partido. "Tampoco ayudan declaraciones o acciones que ha realizado el Frente Amplio, y que también nos alejan de un posible acuerdo importante como el que está requiriendo el país", dijo.

Respecto a este cortocircuito, para el senador sucede porque "nos ha dominado una política de baja calidad hasta ahora, donde entre otras cosas, parece no haber terminado la campaña electoral".

Para el exministro de Economía, el gobierno está "tratando de generar las bases para asegurar una permanencia en el mismo, con una gran participación de publicistas que van conduciendo la aparición pública del gobierno y sobretodo su discurso".

También entiende que el Frente Amplio "tampoco ha encontrado la manera de ser oposición", y por lo tanto "tampoco ha contribuido el Frente a crear un clima de unidad nacional". Si bien la última declaración de su partido sobre este asunto "ha sido bastante más equilibrada" que otras, "se oscureció el panorama con el episodio del senador (Rafael) Michelini".

No obstante, consideró que la medida de remover a Michelini de cargo de secretaría política fue "absolutamente exagerada" aunque destacó que la declaración del exsenador es "totalmente desafortunada por el lado que se la mire, porque incluso, da entender algo que estoy seguro que él no quiso decir".

"El Frente reacciona con una fuerza muy importante que no ha tenido en otras oportunidades y lamentablemente conforma un episodio que por donde se lo mire es malo", enfatizó.

Por otro lado, consultado sobre el anuncio del gobierno de que no se subirán los combustibles, indicó que está "de acuerdo" haciendo un "balance general" de esta coyuntura. De todos modos, manifestó que es un "golpe importantísimo" para Ancap y dijo que si se extiende por un año puede llegar a representar "U$S 400 millones de resultado negativo".



Sobre la propuesta del "GACH económico" que propuso Cabildo Abierto, dijo que "hay áreas, conceptos, motivos, sobre los cuales es más difícil buscar acuerdos".