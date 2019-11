Astori: "Lo que tiene Talvi es una profunda mala fe, mala intención, ignora la realidad"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El rojo de las cuentas públicas es el gran desvelo de los jerarcas del Ministerio de Economía. A fines de octubre se conoció que el resultado de las cuentas públicas fue deficitario en los 12 meses cerrados a setiembre en 4,9% del producto, un 0,1% del Producto Interno Bruto (PIB) más que en los 12 meses cerrados a agosto, y el peor guarismo desde al menos fin de 1989.



Durante una visita a Cerro Largo el lunes de esta semana el excandidato colorado y senador electo Ernesto Talvi se refirió al déficit fiscal. Las administraciones del Frente Amplio “dejan cuentas públicas descalabradas”, dijo, y agregó: “Dejan un país que se está endeudando a un ritmo insostenible y, por ende, se puede comprometer el buen crédito si el próximo gobierno –cualquiera que sea– no toma las medidas necesarias para poner en orden las finanzas del Estado”.

Si los uruguayos eligen el cambio, recibiremos el país en una situación muy complicada. Vamos a tener que trabajar muy duro para encaminarlo. Pero a eso es justamente a lo que estamos dispuestos: a reconocer los problemas y a encararlos https://t.co/SXvi6dDi5U — Ernesto Talvi (@ernesto_talvi) November 19, 2019

Este martes, en Rivera, el ministro de Economía, Danilo Astori, recogió el guante y respondió a los dichos de Talvi. “Cometimos errores, sin duda, porque no todo está bien, pero tampoco todo está mal. Entonces siempre que se habla de las cuentas públicas hay que tener en cuenta lo que se hizo en el país durante estos 15 años”, dijo el jerarca, quien añadió que en Uruguay el 80% del gasto es “social”. “Y esto es algo que Talvi ignora porque le importa poco el tema seguramente”, comentó en declaraciones recogidas por Telemundo.

Quien se desempeñará como canciller si el frenteamplista Daniel Martínez gana el balotaje el próximo domingo agregó: “Todo esto está ignorado en el análisis de Talvi. Ahora, Talvi seguramente no lo desconoce. Lo que tiene Talvi es una profunda mala fe, mala intención, ignora la realidad, y para una persona que pretende tener responsabilidad política ignorar la realidad o tener mala fe son malas alternativas”.

Tras conocerse las palabras de Astori, Talvi recurrió a su cuenta de Twitter para responder a los dichos del ministro:

En la desesperación, la dirigencia del FA ya no discute solo descalifica. Y lo hace con un aire de infalibilidad, abrazándose a sus errores. Eso sí causa dolor y perjuicio a mucha gente. https://t.co/Nve15AUc31 — Ernesto Talvi (@ernesto_talvi) November 19, 2019

Los 300.000 puestos creados por el FA

Por otra parte, Astori se refirió a una de las propuestas de Martínez que en los últimos días recibió más críticas de la oposición: la creación de 90.000 puestos de trabajo. El mercado laboral atraviesa un momento de fragilidad y los datos más frescos lo muestran. La tasa de empleo llegó en setiembre al 56,2% de la población en edad de trabajar, lo que representa 0,2 puntos porcentuales menos que un año atrás y 0,4 puntos porcentuales menos frente al mes previo. Esto indica que se perdieron unos 10.700 puestos de trabajo respecto a agosto.

El ministro de Economía dijo que durante los gobiernos del Frente Amplio se crearon 300.000 puestos de trabajo. “Y no en un discurso, no en una promesa, no en un proyecto, son los 300.000 puestos de trabajo que creó el Frente Amplio durante sus periodos de gobierno. Quiere decir que es posible. El tema son los instrumentos, las herramientas, y también los plazos”, sostuvo.