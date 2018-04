Astorismo sobre situación en Brasil con Lula en prisión: "Uruguay no debe estar opinando"

Asamblea Uruguay, sector liderado por el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, no votó la declaración de la Mesa Política del Frente Amplio que expresaba su solidaridad y respaldo al "compañero" Luiz Inácio Lula Da Silva, en prisión por corrupción y lavado de dinero, así como al Partido de los Trabajadores.



Quien representaba al sector era Daniela Payssé, que se retiró antes del organismo para no votar la resolución.

Esta mañana, en diálogo con Informativo Sarandí, Astori argumentó la decisión de Asamblea Uruguay y dijo que lo que hacen es "actuar con coherencia con respecto a nuestras convicciones".



"Uruguay no debe estar opinando sobre temas como los que afectan al querido pueblo de Brasil", dijo el jerarca.



Y agregó: "Aprovecho para expresar mi deseo de recuperación, de fortalecimiento de instituciones, en particular de la Justicia y de la calidad democrática de la sociedad brasileña que está sufriendo mucho con este tema, que se ha convertido en un problema muy profundo que ha afectado al país".

Pero insistió, que "en este panorama no debemos opinar, y mucho menos un integrante del gobierno como es mi caso, sobre lo que está pasando. Hay que dejar actuar la Justicia y respetar mucho las decisiones que tome el país vecino".



"No tengo derecho a hacer un juicio de ese tipo, la trayectoria de Lula ha sido muy importante, ha trabajado mucho para disminuir la pobreza (...) si sigo opinando al respecto estoy interviniendo en asuntos internos del país y no deseo hacerlo", agregó Astori.