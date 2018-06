Astori: sequía recortó US$ 450: a exportaciones

El ministro de Economía, Danilo Astori, parecía querer extenderse sobre la situación macroeconómica del país cuando se le preguntó qué panorama había pintado a la central sindical. A nivel global, lo que ocurre hoy "es el reino de la confusión, la incertidumbre, la volatilidad, las tendencias proteccionistas", explicó muy gráficamente. A su juicio, "la normalización de la política monetaria de Estados Unidos (suba de tasas) no es buena para Uruguay" y "hay una tendencia al incremento de los costos financieros".

Y agregó que "desde el punto de vista del vecindario la cosa está muy complicada a partir de un desorden fiscal muy importante en Argentina que ha entrado en un círculo vicioso de déficit, endeudamiento, deuda (...) y ese es un ejemplo muy cercano de lo que no puede hacer Uruguay". "Tenemos que lograr que Uruguay evite entrar en ese círculo vicioso y mantenga el desequilibrio fiscal en una trayectoria descendente y al mismo tiempo compatible con la disminución de la deuda en relación al producto. Desde el punto de vista del Uruguay estamos recuperando niveles de crecimiento y se lo planteamos al Pit-Cnt. (...) Hay un factor circunstancial que está operando en contra y ese factor es la sequía muy intensa que hace que tengamos una proyección de disminución de US$ 450 millones en las exportaciones de cultivos de verano y particularmente de la soja. Es medio punto del producto en contra", comentó.

Con este panorama, es fundamental tomar en cuenta las restricciones fiscales aunque aseguró que la Rendición de Cuentas permitirá "el avance en temas programáticos que son prioritarios para Uruguay en vivienda, educación, salud, seguridad".

El aumento del gasto rondaría entre US$ 140 y US$ 160 millones y la mitad iría para la enseñanza. La Administración Nacional de la Educación Pública (Anep) recibiría en el entorno de US$ 65 millones. Ese monto daría para cubrir el convenio salarial firmado al comienzo del quinquenio que estableció que en 2020 el salario mínimo del docente de menor grado, por 20 horas de trabajo, sería de unos $ 25.000 a valores de 2015, algo más de $ 36.000 al término del quinquenio.

Actualmente, el déficit fiscal está en 3,7% del Producto Interno Bruto y el gobierno se había comprometido a llevarlo al 2,5% en 2019. Si bien el gobierno asume que difícilmente llegue a ese objetivo el próximo año, sí quiere mostrar a los mercados internacionales que al menos hay una tendencia a la disminución del desequilibrio de manera de no poner en riesgo la calificación de la deuda pública uruguaya. Una caída en la nota incrementaría los costos de financiamiento del país.

Todo lo que haga el gobierno, lo hará sin subir la carga tributaria, volvió a dejar en claro.