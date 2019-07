Astori: se prevé un crecimiento económico "muy modesto" para este año

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro de Economía Danilo Astori habló sobre lo que se espera para la actividad económica de este año y el que viene, luego de participar este viernes de la inauguración de la sede de Fonplata en Montevideo y recogió Presidencia.

"Prevemos un crecimiento de la economía de 0.6 puntos porcentuales para el 2019 y de 2.6 para el 2020", indicó el ministro y agregó: "En la próxima semana esta meta será presentada en el Parlamento".



El crecimiento que se espera para este año fue calificado por el ministro como "modesto" mientras que el año que viene, indicó, se podrá "recoger efectos importantes, tanto de la inversión en infraestructura, como del anuncio de la instalación de la planta de UPM".

El ministro dijo además que "se está haciendo todo lo posible" para recuperar niveles de crecimiento y junto con esto "un mejoramiento del resultado fiscal”, expresó Astori.



"Se propone una evolución, que entendemos será tal cual la pensamos, pero que a veces esa realidad niega esa interpretación en la que se basa la proyección”, indicó el jefe de la cartera y aseguró que "toda proyección contiene un riesgo, porque la realidad evoluciona y no se puede realizar un previsión perfecta de lo que va a ocurrir".

El ministro indicó que no se buscará elevar la carga impositiva ya que no creen que la población lo resista. "Al mismo tiempo queremos mantener los niveles que han permitido acceder a condiciones inclusivas de vida muy importantes durante los últimos años", especificó.



Astori explicó además que "se abrió una ventana de oportunidades a escala internacional con el descenso de las tasas de interés a escala mundial", esto "no solo quita presión cambiaria sino que abre oportunidades de inversión en otros países".



"Al estar en descenso las tasas de interés, lo capitales buscan otros destinos, entre esos destinos están los 'países emergentes', grupo del que Uruguay forma parte, agregó.



"Por esta razón, se puede esperar que nuevos flujos de inversión retornen a la región y ojalá a nuestro país”, puntualizó.