Astori es el nuevo objetivo de los colorados en campaña

Mientras el astorismo busca contrarrestar la pérdida de apoyos internos, el Partido Colorado se muestra decididamente dispuesto a salir a la búsqueda del potencial electorado de centro del sector que encabeza el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori.

La nueva estrategia de los colorados ocurre en medio de las negociaciones con Astori para concretar un debate entre el secretario de Estado y el candidato presidencial Ernesto Talvi. Fuentes del Frente Amplio informaron a El País que si bien ambos están dispuestos a debatir, aún no hay un acuerdo con respecto a la fecha, dado que Talvi prefiere hacerlo en los próximos días, mientras que el ministro busca que sea a fin de mes porque hoy tiene “una agenda cerrada”.



Sin embargo, también se abren otros frentes entre los colorados y los astoristas. Ayer, el expresidente Julio María Sanguinetti, advirtió en su recorrida por Fray Bentos (Río Negro) que el gobierno “no está enfrentando la realidad” y consideró que el paquete de medidas anunciado por el ministro de Economía el lunes, “es como tratar una enfermedad grave con aspirina”.



Astori presentó una batería de medidas que apuntan a dar beneficios a 14 sectores de actividad con potencial de crecimiento y de generación de empleo. El paquete de estímulos incluye la renovación o extensión de algunos beneficios, y la fijación de otros nuevos. Las autoridades explicaron que las medidas surgieron en consenso con el sector privado.



Sanguinetti llegó a Fray Bentos con el propósito de presentar la candidatura del exbasquetbolista de Peñarol Juan Serres, que peleará por una de las dos bancas de diputados en ese departamento. “La primera lectura es que estamos tratando una enfermedad grave con aspirina. Los sectores productivos del país están muy mal, más allá de los temas macroeconómicos, cuando uno va sector por sector se encuentra con enormes dificultades, con realidades sumamente complejas”, expresó el líder de Batllistas.

“El propio ministro lo ha reconocido en otros momentos, ahora está en campaña electoral, pero nos acordamos muy bien cuando dijo que no había podido cuidar la calidad del gasto. Ahora dice que no hubo despilfarro, pero sí errores. También dijo que no había podido avanzar en la calidad de la educación, lo cual para un gobierno que se pretende progresista, no haber avanzado en educación es una confesión de fracaso”, criticó.



El coordinador político de Ciudadanos, Adrián Peña, dijo a El País esta semana que es necesario un debate entre Talvi y Astori. Ayer en Buen Día Uruguay de Canal 4, Peña señaló que “un debate entre los dos referentes en materia económica es bien interesante” porque “en esta campaña el factor económico va a ser decisivo”. También dijo que el Partido Colorado compite con el astorismo por el mismo electorado: “El corrimiento del partido hacia el centro, la gran novedad, es la gran apuesta estratégica, es el gran cambio que ha traído el Partido Colorado con Ernesto Talvi, esto hace naturalmente que compitamos por ese electorado”, indicó.



Talvi aceptó este domingo debatir con Astori luego de que el ministro se mostrara dispuesto a hacerlo tras discrepar con sus declaraciones sobre que “si Uruguay sigue endeudándose como hasta ahora, efectivamente nuestro país va a tener que recurrir al FMI”. Talvi señaló que “no es candidato pero le sobra estatura presidencial”. (Producción: Pablo Melgar y Daniel Rojas)

Talvi aplaza su recorrida tras reposo El candidato presidencial Ernesto Talvi volverá por completo a la campaña la semana próxima cuando retome sus recorridas y presencia en actos políticos luego de que le diagnosticaran un “pinzamiento” en las cervicales.



De esta manera, la salida del presidenciable quedó postergada, dado que varios dirigentes colorados habían informado a El País que esta semana el economista regresaría a su habitual actividad de campaña. El pasado miércoles 28 de agosto el equipo de campaña del colorado informó que se había decidido suspender la agenda debido a una “contractura muscular” durante cinco días.



Lo cierto es que el economista aún no ha retomado sus habituales actividades de campaña, en su lugar, se dispuso que sea el propio candidato a vicepresidente Robert Silva quien cumpla con algunas de las visitas al interior que el presidenciable ya tenía coordinadas. La semana pasada, Talvi solo estuvo en un evento que organizó el Comité Central Israelita del Uruguay, en una presentación con los otros candidatos que organizó la Confederación de las Cámaras Empresariales en la Expo Prado y en la cena de recaudación a beneficio de Ciudadanos que se realizó en el Sofitel de Carrasco. Si bien varios políticos manifestaron a El País su “preocupación” porque Talvi hace dos semanas que no cumple con sus recorridas y actos de campaña, en su comando indicaron que él está mejor de salud y está trabajando en la sede de Ciudadanos.