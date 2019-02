Oposición dice que tarifas financian gasto y Astori contestó que suben menos que la inflación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En una sesión que comenzó minutos después de las 10 horas, los ministros de Economía y Finanzas (MEF), Danilo Astori, y de Industria, Energía y Minería (MIEM) Guillermo Moncecchi, comparecieron en la Comisión Permanente del Parlamento, a pedido del diputado nacionalista Pablo Abdala.



Fueron interpelados para que brinden explicaciones sobre el ajuste de tarifas que el entró en vigencia el pasado 1° de enero.

Astori dijo que su "intención es que haya absoluta claridad acerca de la información que sea necesario disponer para tener una adecuada composición de lugar en la materia”. Y por eso señaló que “la principal falta de transparencia que podemos tener en cuanto al análisis de este problema es analizar las tarifas en términos nominales. Abdala maneja supuestos aumentos o disminuciones de tarifas sin ningún sentido real”.



El ministro señaló que “muchas veces cuando dice aumentos de tarifas ha ocurrido en la práctica exactamente lo contrario, han disminuido. Si no analizamos esto en términos reales pierde sentido cualquier estudio que podamos hacer al respecto (...)Las tarifas no se deben medir en términos nominales sino en términos reales. Y se deben tomar en cuenta costos de las empresas, previsiones y los efectos sobre la economía en su conjunto", sostuvo.

Moncecchi habló y explicó los elementos y metodologías que ha seguido el gobierno para la definición del ajuste de las tarifas.



En primer lugar, señaló que Abdala había dicho que “si baja petróleo tienen que bajar la tarifas”, pero “es un poco más complejo que eso, por la forma en que se determina y la composición de los costos, que depende de varios factores”.



Y dijo que todas las tarifas públicas han bajado en términos reales desde el año 2005.

Moncecchi dijo que en el caso de los ajustes de este año, los mismos responden principalmente al costo de abastecimiento de la demanda de energía eléctrica. Explicó que incide cuánto cuesta generar esa energía y también los costos de transmisión y distribución que existen.



En el caso de Ancap y la suba de los combustibles, Moncecchi explicó que el ente lo que hace a principio del año es una estimación de “cuánto le saldrán los insumos, cuánto van a ser los gastos”, etc. “Se estima y hay dos factores que se llevan el 85% de la volatilidad de lo que se estima, es decir, las variaciones que puede haber en el año: son el precio del crudo y el dólar”. Pero “la variación y la volatilidad del petróleo en últimos años ha sido muy grande. Y con el dólar pasa o mismo, no podemos incidir y hay que estimar”.



Moncecchi explicó que las tarifas no se ajustan por la suba o la baja del petróleo: se hace esa estimación anual y luego “todo el tiempo se sigue la trayectoria del petróleo y el dólar para ver si no hay algo que esté afectando y pueda afectar el resultado final”.

Astori añadió que “queda absolutamente demostrado que todas las tarifas en la decisión de diciembre de 2018 han descendido en términos reales. Todas están por debajo del valor o nivel que tenían antes. Y no solo eso, tengamos en cuenta toda la trayectoria previa: durante los tres gobiernos del Frente Amplio en materia de evolución real de las tarifas, se aprecia un descenso permanente en términos reales, que es el único criterio con el que podemos analizarlas”.



Y dijo que "nadie puede decir que las empresas públicas se están utilizando como instrumento de recaudación", algo que sostuvo más temprano el diputado Abdala.

Abdala: usaron las tarifas "para financiar el gasto público"

Abdala había criticado que el pasado 28 de diciembre cuando se anunciaron los ajustes en las tarifas, el gobierno no brindó mayor información y se hizo una declaración con “pocas palabras” en la que “casi no se aceptaron preguntas”.



Según el diputado, "sobra evidencia que la administración ha utilizado las tarifas para financiar el gasto público” y “esto viene a contrariar el discurso histórico con relación a este asunto, al precio razonable. Esta situación contradice con los anuncios electorales del distintos voceros del gobierno, del Frente Amplio, durante la campaña pasada”.

Abdala había hablado también sobre las subas de precio en UTE y dijo que "de ningún lado resulta la justificación de ese aumento”. Agregó que incluso “las condiciones estaban dadas para que el gobierno hubiera rebajado el precio”. Añadió que en el caso del aumento que rige desde el 1° de enero de este año, "hubo una violación de la ley" porque "la UTE debió pedir pronunciamiento a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA) y no lo hizo". El nacionalista agregó que el propio presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, "ha manifestado que el recibo de la luz podría ser más accesible si no fuera por las necesidades fiscales del gobierno".

Moncecchi le respondió más tarde y dijo que “el proceso fue el que indica la ley y respeta todos los pasos”.

Sobre el tema de Ancap y el precio de los combustibles, Abdala sostuvo que “los combustibles debieron bajar a fin de año y no bajaron, y no solo eso, sino que aumentaron”.



El diputado añadió que la exministra de Industria Carolina Cosse, hoy precandidata a la Presidencia por el Ferente Amplio, había dicho en diciembre de 2017 que las tarifas iban a bajar, "mientras éstas estaban subiendo (...) Es una contradicción insalvable. Esperábamos que estuviera hoy, pero renunció antes".



Astori y a Moncecchi están acompañados por Christian Daude, asesor del MEF, Ruben García, del MIEM, e Ignacio Berti, director de Ancap.

Otro de los temas tratados este miércoles fue el de los motivos por los que Ancap no denunció penalmente al expresidente de Alur, Leonardo de León, por el uso de la tarjeta corporativa del ente.



Al respecto, Berti dijo que el dictamen del caso "fue claro" al "sostener que la persona indagada no revestía la calidad de funcionario público y por tanto no eran aplacibles ninguna de las figuras penales aplicables a este delito. Esto no es un capricho del fiscal, está en el Código Penal”.