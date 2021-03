Astori: "Medios, agencias y encuestadoras" son "operadores del gobierno"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El actual senador y exvicepresidente de la República, Danilo Astori, criticó la presencia de Luis Lacalle Pou en la Asamblea General para hacer un balance de su primer año de gestión porque "parecía estar asumiendo" y señaló que hay "medios, agencias de publicidad y encuestadoras" que son "operadores del gobierno".

El legislador sostuvo, en diálogo con Montevideo Portal, que le "impactó" la presencia del mandatario en el Parlamento por "todo el boato, la pompa, el ceremonial que se puso en práctica, como si el presidente estuviera asumiendo el mando, nuevamente".

"¡Parecía un presidente asumiendo! Espero que no tengamos cinco años de esto, porque no es lo que necesita el país. El país necesita un gobierno que gobierne, y al mismo tiempo que no apueste tanto a esa combinación entre publicidad y medios", añadió.



Consultado sobre el rol de los medios de comunicación, criticó: "Basta seguir la trayectoria de algunos medios, agencias de publicidad y encuestadoras de opinión pública para percibir con absoluta claridad que en realidad son operadores del gobierno".



Astori prefirió no mencionar a qué medios, agencias y encuestadoras se refería, pero remarcó: "Que los hay, los hay".



Para el senador, Lacalle Pou en su discurso "confirmó la política liberal de ajuste fiscal" e "impresionó el fuerte personalismo".



"Creo que la publicidad, y también el papel de algunos medios de comunicación, que blindan prácticamente al gobierno, mostraron su obra el martes en el Parlamento. Se reafirma una línea de gobierno, pero al mismo tiempo se reafirma que hay una concentración muy grande en la figura del presidente. Y eso a mí no me gusta, porque en una sociedad democrática y republicana concentrar tanto el poder en una sola persona, no es aconsejable", indicó.