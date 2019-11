Astori le contestó a Delgado sobre eventual censura a canciller del FA: "Es una amenaza"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Danilo Astori, ministro de Economía y Finanzas y eventual ministro de Relaciones Exteriores si Daniel Martínez se impone en el balotaje, respondió a los dichos de Álvaro Delgado, senador electo por el Partido Nacional.

Delgado afirmó el lunes en "Todo pasa" (Océano) que en un gobierno de Martínez el canciller duraría "cinco minutos" si el Frente Amplio sigue "diciendo que Venezuela no es una dictadura". Estas declaraciones hicieron incluso que ayer, en el mismo programa, el excanciller blanco Sergio Abreu se retire enojado del programa tras un cruce con Sebastian Hagobian, miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio.



"Me contaron que mi compañero Hagobian trató esto de 'amenaza' en un programa de radio... Yo digo lo mismo: es una amenaza", dijo Astori en "Fácil desviarse" (Del Sol).

"Es una amenaza que no tiene ningún sentido plantear antes de dilucidado el resultado electoral", sumó.

Asimismo, Astori recalcó que "no es una buena manera de ir preparando un desenlace constructivo hacia la elección del 24 de noviembre".

"Y mucho menos constructivo hacia un nuevo gobierno que, gane quien gane, va a tener que ser un gobierno de diálogo", añadió.

Astori también manifestó que a Delgado "se le presionó para que dijera si íbamos a dejar de decir que Venezuela era una dictadura y no lo dijo, no respondió afirmativamente; pero sí se concentró en la alternativa de una posible censura parlamentaria. No comparto esta manera de hacer política".

Astori fue consultado sobre cuál sería su posición como canciller con la situación actual de Bolivia, explicó que es necesario analizarlo profundamente porque es "demasiado delicado para prescindir de un enfoque global".

Sin embargo, aseguró: "Me parece que las decisiones que tomó Evo Morales antes de que ocurrieran estos sucesos lamentables, fueron totalmente desafortunadas y equivocadas, porque todo eso generó el desenlace que todos conocemos".

"Hay ruptura institucional porque el presidente no termina su mandato, es invitado a renunciar por las Fuerzas Armadas, que además, no reprimen los acontecimientos dolorosos que están teniendo lugar en Bolivia con agresiones de todo tipo y lamentablemente con consecuencias sangrientas (...) En estas circunstancias que el único que dio un paso tendiente a dar un paso para la pacificación fue Evo", finalizó.