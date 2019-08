Astori: Lacalle Pou "o no entiende lo que está pasando o hace afirmaciones teñidas de interés electoral"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro de Economía Danilo Astori respondió esta mañana en Informativo Sarandí al precandidato blanco Luis Lacalle Pou que criticó en Río Negro las afirmaciones del jerarca sobre el impacto de la situación argentina en nuestro país. "Él está confundiendo lo que nosotros hemos llamado desacople con influencia de la situación argentina. Son dos conceptos distintos, cuando no se entienden los conceptos, y Lacalle no los entiende o los usa mal, es que llega a conclusiones incorrectas", dijo Astori.

Para el ministro de Economía, la situación actual del Uruguay y la influencia de cualquier situación económica en Argentina es muy distinta a la que se vivió en el 2002. "El desacople es haber tenido una economía y seguir teniéndola que ha cortado vías importantes de influencia de Argentina como las tuvimos en el pasado. Menos exposición al riesgo de la deuda y al riesgo bancario del que tuvimos en 2002. (...) Hoy riesgo financiero y bancario no hay", enfatizó y recordó que entre el 2011 y el 2018 el Uruguay creció 19%, Argentina cayó 3% y Brasil creció 2%. " Esto es desacople", remarcó. Para Astori la situación Argentina es producto de un proceso de deterioro y un desorden macroeconómico que se remonta al 2015 y que se viene acumulando. "No es novedad", concluyó.

Sin embargo, el ministro reconoció la influencia de la crisis argentina en el turismo. "Ahí no podemos hablar de desacople. Y ahí viene el impacto de un país que está en crisis que es el principal consumidor de nuestro principal rubro de exportación. En un año normal son 2300 millones de dólares que ingresan por concepto de turismo y 4 millones de visitantes, gran parte vienen de la Argentina. Esto es impacto y ese impacto hay que irlo llevando", afirmó.

Astori descartó también que en Argentina se repita una situación como la del 2002. "Son dos tipos de desequilibrio macroeconómico y dos tipos de políticas distintas. Tampoco creo que vayan a cometer un error garrafal como en el 2002 que es definir el default. El default para la Argentina fue tremendo e influyó para un Uruguay que no estaba preparado para ese momento. Hoy Uruguay está absolutamente preparado para un impacto de ese tamaño", reafirmó.

Además, el jerarca cuestionó la propuesta del candidato del Partido Nacional de bajar las tarifas y reducir el déficit fiscal. "Nosotros tuvimos un aumento de impuestos al comienzo del período por el deterioro enorme que sufrió la situación regional en los primeros años del período de gobierno. Tuvimos que hacer una adecuación del IRPF que ha sido el único cambio impositivo, pero no tuvimos otra opción. Nuestra intención no era aumentar impuestos, lo tuvimos que hacer, pero por única vez. En términos reales todas las tarifas de Uruguay bajaron (...) Por supuesto, tenemos que analizar en su conjunto toda la situación y por supuesto que tenemos que prestar una atención especial al tema de las tarifas, pero no podemos lanzar una promesa que sea inviable y no se puede cumplir. No se puede decir voy a bajar todas las tarifas y al mismo tiempo decir voy a bajar el déficit fiscal, como dice Lacalle Pou, porque es una contradicción Pero por otro lado no vota la reforma de la Caja militar que es una de las principales causas del trastorno fiscal que tiene el Uruguay en este momento. Ahí uno percibe las contradicciones propuestas", agregó.

"No se puede afirmar que hay un aumento descontrolado del gasto"

El ministro afirmó que desde el gobierno no se están subestimando los problemas de la economía uruguaya y que se están enfocando en resolver los dos más importantes: la caída de la inversión y la caída del empleo. "El gobierno está haciendo un gran esfuerzo de inversión pública, está estimulando la inversión privada, ha renovado sustancialmente los estímulos para la inversión privada del exterior y estamos seguros que esto va a estar dando resultados en el futuro. Creo que este esfuerzo no es reconocido por la oposición, es ignorado. La presenta en su interpretación como un incremento descontrolado del gasto que no existe en absoluto y sin tener en cuenta los esfuerzos que el gobierno está haciendo", dijo.



Astori volvió a insistir en las cifras del déficit fiscal. "El gasto está aumentando muy moderadamente y en muchos casos está disminuyendo. No es verdad que hay un aumento descontrolado del gasto. El gasto está evolucionando lentamente porque hay una gran evolución del gasto social en el país que representan conquistas del pueblo uruguayo que son muy importantes: salud, educación, vivienda, seguridad social. La evolución del gasto, desde el punto de vista de la trayectoria fiscal que todos queremos para el país, es muy lenta. No se puede afirmar que hay un aumento del tipo de despilfarro del gasto o descontrolado del gasto porque no es así", agregó.



"Uruguay tiene unos 170 puntos básicos de riesgo país. No hay ningún país de la región que tenga esto. Argentina llegó a 1800 la semana pasada. Esto no existe para la oposición y la verdad que esto es un amortiguador formidable para que Uruguay siga dándole importancia al tema fiscal como corresponde y trabajando con tranquilidad como corresponde", fustigó y mencionó las inversiones privadas y público-privadas que se vienen realizando en el quinquenio. Astori afirmó que los resultados de esas inversiones en la generación de empleo se verán en este último semestre.

"No hay mejor política cambiaria"

También respondió a las críticas especialmente del sector agropecuario sobre la política cambiaria: " Uruguay practica la mejor política cambiaria paran nuestros condiciones. No hay mejor política cambiaria y la práctica lo ha demostrado. Comparemos con la que hemos tenido en el pasado, con tipo de cambio fijo, con tablita, sin tabilta, recuerden los efectos nefastos que tuvo en el país. No hay solvencia financiera sin una política cambiara como la que practicamos y tenemos ejemplos muy cercanos para saber qué le conviene al país", afirmó.

La salud de Tabaré Vázquez

El ministro también se refirió a la salud del presidente Tabaré Vázquez. Dijo que se conmovió con la noticia pero destacó la actitud con la que el mandatario informó a la población. " Destacar la estatura de un jefe de Estado que sabe que tiene que compartir con la sociedad y destacar también en segundo lugar su ganas de pelear, de luchar. Hablé con Tabaré inmediatamente después en una charla personal y lo vi muy entero", agregó. Astorí contó que el presidente le confirmó que el lunes participará de los acuerdos en el Consejo de Ministros.