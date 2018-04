Astori dijo que "no ha habido, no hay, y por lo que sabemos no habrá" crisis en el agro

Tras reunirse con las gremiales del agro, el ministro de Economía, Danilo Astori, aseguró que "no ha habido, no hay y por lo que sabemos no habrá", crisis en el sector agropecuario.



"No hay crisis, la crisis es un concepto muy profundo, muy preocupante, muy estructural, que no se compara con dificultades productivas que efectivamente ha habido sobre todo en algunos sectores", dijo el ministro.

El titular del MEF sí reconoció que “hubo dificultades localizadas en los últimos meses, agravadas por los factores climáticos, todo lo cual generó una situación financiera complicada”.



Ante esta situación, el Banco República -que representa la mitad del endeudamiento agropecuario, indicó Astori- anunció dos medidas para ayudar a mejorarla.

La primera "refiere al diferimiento de vencimientos de deudas para aliviar la presión que este tema tiene sobre los productores" y la segunda "anuncia nuevas líneas de crédito, incluso con definiciones que agilitan el trámite financiero".



Astori indicó que "los productores que nos visitaron hoy" recibieron la noticia acerca de las nuevas medidas "como muy positivas" y consideró que tanto los problemas financieros como los climáticos son "absolutamente superables".

El ministro Enzo Benecch consideró por su parte que la reunión de este jueves se llevó a cabo en respuesta "a una solicitud de las gremiales rurales del 18 de abril".

Enzo Benech, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Foto: Daniel Rojas.

"Ellos estaban preocupados por la situación que generaba el déficit del agua en toda la agricultura, nosotros compartíamos esa preocupación", indicó Benech y agregó que "desde el gobierno y desde nuestro Banco República se han dado respuestas".



"Creo que la situación hoy es un poco distinta y obviamente los problemas no están resueltos porque la sequía tuvo un impacto muy fuerte, falta mucho producto, pero creo que no hay grandes problemas de calidad, los contratos se van a poder cumplir y los productores están equipados", opinó.



Benech indicó que "es entendible que cuando uno va a cosechar, si tiene poco para cosechar y los número no cierran se preocupe. Pero claramente la agricultura se sale si se sigue trabajando".



Las declaraciones, recogidas por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), fueron realizadas a la salida de una reunión entre el ministro de la carta Enzo Benech, Astori y las gremiales agropecuarias.