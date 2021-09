Astori: "El gobierno se solaza señalando que ahorra mientras que la gente sufre"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ex ministro de Economía, Danilo Astori, fue crítico con la Rendición de Cuentas presentada por el Poder Ejecutivo y aseguró que "establece como prioridad el resultado fiscal, mientras hay tremendos problemas para una gran parte del pueblo uruguayo".

"Lo que significaría mayor gasto ahora, seguramente va a traer consigo mejores resultados en el futuro, solo que hay que tomar la decisión de hacerlo ahora y el gobierno se solaza señalando que ahorra mientras que la gente sufre, y eso no lo podemos aceptar", expresó en diálogo con Informativo Sarandí.



Astori detalló que "la caída de la actividad, del empleo y el aumento de la pobreza" se deben a que desde el gobierno "se ha priorizado la situación fiscal sin tener en cuenta que este es un tema que se debe encarar intertemporalmente".



El ex ministro consideró que "no se puede establecer o plantear como un logro un ahorro de recursos públicos cuando hay gente que no tiene para comer", expresó. "El gobierno (del Frente Amplio) cumplió y de ahí se originó el resultado fiscal, con todo lo que se había comprometido en materia de derechos fundamentales y condiciones de vida de la gente", agregó.



En esa línea, el líder del sector Asamblea Uruguay aseguró que tuvieron "17 años de crecimiento consecutivo, la mayor elevación del salario real y las pasividades que recuerde la historia contemporánea del país".

La próxima semana comenzará el segundo tiempo de la discusión parlamentaria por la Rendición de Cuentas, si bien los legisladores de la coalición ya se adelantaron con el objetivo de buscar acuerdos comunes.



En la tarde de ayer jueves la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, recibió a los senadores de la coalición con el objetivo de tratar la rendición, así como a la bancada del Partido Nacional.