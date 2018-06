Astori espera a Mujica para definir su candidatura

Dice que le sobran energías. Que siente que es su última oportunidad. Danilo Astori fue una de las figuras centrales en los tres gobiernos del Frente Amplio.

Sin embargo, sus intentos por convertirse en presidente de la República fracasaron. Ahora, con 78 años de edad, siente que tiene todas las pilas para volver a intentarlo y pelear por el cuarto mandato de la izquierda en el poder.

Pero para eso primero mantendrá una charla con José Mujica, el líder del sector frenteamplista mayoritario. Si el exjefe de Estado no le brinda su apoyo en esa charla, Astori desistirá de pelear en la interna del oficialismo.

De igual manera dirigentes de su grupo político dan por descontado que el actual ministro de Economía y Finanzas no dejará su cargo antes de fin de año. La decisión es con el objetivo de hacer campaña para potenciar a Asamblea Uruguaya.

Astori dijo ayer a la prensa que la semana próxima se reunirá con Mujica para hablar de las candidaturas. "No se trata de ser candidato por el honor de serlo, que es un honor, sin duda, se trata de ser candidato si eso le sirve al país, si no, no vale la pena", dijo. "Energía (para ser candidato) no me falta", agregó Astori.

El presidente de la República, Tabaré Vázquez, comunicó a principios de año que los integrantes de su gabinete que tengan decidido hacer campaña política electoral deberán dejar sus cargos. El jefe de Estado no quiere que se mezcle la gestión de Gobierno con los asuntos electorales de la campaña.

A su vez Vázquez opinó en una entrevista que el futuro candidato del Frente Amplio debería ser una mujer o un dirigente joven. También aclaró que no manifestaría de forma pública su apoyo a ningún frenteamplista. En su primer mandato sí declaró su apoyo público hacia Astori.

La intención de Astori de ser candidato la tiene desde fines del año pasado. "Tengo ganas de trabajar, de tener desafíos de este tipo", dijo a El Espectador en noviembre de 2017.

Quien sí será candidato en la interna frenteamplista será el socialista Daniel Martínez, intendente de Montevideo, que espera confirmar su decisión sobre fines de este año. El partido de gobierno discutirá el tema en un congreso fijado para diciembre.

La ministra Carolina Cosse, también tiene aspiraciones a pelear en la interna.