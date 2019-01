Astori defendió gestión y lanzó: "La pregunta es qué está proponiendo la oposición"

El ministro de Economía Danilo Astori, dijo que la economía uruguaya “va a seguir creciendo a los niveles actuales” y descartó de plano que se pueda llegar a una crisis pese a la desaceleración de la actividad. Astori hizo así frente común con el presidente de la República Tabaré Vázquez quien ayer en un almuerzo de ADM insistió en que, pese a lo que plantean algunos dirigentes de la oposición, la economía no entrará en recesión.

Entrevistado por Informativo Sarandí, defendió la gestión del gobierno y criticó a la oposición preguntándose cuál es su propuesta. "A mi me gustaría conocer cómo se posiciona la oposición. He escuchado presentaciones de personas que seguramente van a hacer aportes importantes, especialistas en diversas áreas, he escuchado propuestas específicas sobre diferentes aspectos del país, pero no me queda claro cuál es el proyecto nacional alternativo que ofrece la oposición". "La pregunta es ¿qué está proponiendo?", afirmó.



Astori fue consultado sobre la crítica que hace la oposición, respecto a que "el modelo del Frente Amplio" está "agotado".



"Ni modelo ni agotado. No tenemos modelo. Si por modelo se entiende una construcción que tiene respuestas preconcebidas para todos los problemas eso no es lo que ha guiado el rumbo de nuestra política. Hemos ido avanzando y pensamos seguir en esta orientación", dijo Astori, quien añadió: "No solo no está agotado sino lo que queda por hacer es más importante que lo que se hizo".



Astori afirmó que desde que el Frente Amplio está en el gobierno, la de 2019 "es una elección muy competitiva que difícilmente genere un gobierno con mayorías parlamentarias" lo que implicará un escenario más complejo porque, según explicó, "falta disposición a la búsqueda de acuerdos, a perder un poco de identidad para tener un conjunto coherente y útil para el país".

"La economía va a seguir creciendo al nivel actual"

“No solo no hay crisis sino que Uruguay es el único país en la región que fue capaz de navegar por aguas turbulentas sin dejar en ningún momento de crecer y sin deteriorar las conquistas que se lograron en materia social. Que hay una disminución de ritmo sí las hay. Uruguay logró diferenciarse en la región terminando con un desacople del ciclo económico del vecindario. Cómo hablar de crisis cuando Uruguay alcanza esta situación sin que haya un efecto negativo sobre la población y la producción. Uruguay me atrevo a decir que va a seguir creciendo a los niveles actuales. Ojalá pueda acelerar”, dijo Astori.



La economía uruguaya creció 2,1% durante el tercer trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2017, de acuerdo a lo que informó el Banco Central (BCU) días atrás. Comparado con el trimestre inmediato anterior (abril - junio) no hubo cambios y fue la primera vez desde el segundo trimestre de 2017 que la economía no crece en la medición desestacionalizada.



Más allá de esto, el ministro de Economía dijo que hoy “el principal problema económico que tiene Uruguay es el empleo”. Dijo que este fenómeno está vinculado directamente al “comportamiento bastante mediocre de la inversión privada” y especialmente se ve dentro de la construcción.



Además planteó que es determinante hacer una reforma de la seguridad social. "Esto hay que hacerlo sí o sí y lo antes posible. Agrava las cosas si es que nos quedamos quietos y no hacemos nada", remarcó y subrayó que esto se debe a que Uruguay hoy tiene una esperanza de vida a los 60 años que no había en 1996 cuando se realizó la reforma de la seguridad social.



El ministro de Economía se refirió al gasto público también y dijo que “hay que desterrar la lógica de asignación de recursos incrementales”. “Siempre asignar es incrementar. Hay que determinar bien las bases y luego trabajar no con la lógica incremental sino con metas a cumplir, que es la lógica que está pendiente”, afirmó Astori.



En cuanto al déficit fiscal Astori dijo que el gobierno espera “cerrar con un guarismo entorno al 2,5% del PIB que fue nuestra meta”. Pese a ello, el ministro afirmó que en el próximo gobierno "habrá que tener mucho cuidado con la evolución fiscal". "Yo creo que no hay margen para aumentar la carga tributaria sobre todo si le estamos pidiendo al sector privado que haga un esfuerzo por invertir y creo que en materia de gasto hay que seguir trabajando en materia de calidad y cantidad", añadió.