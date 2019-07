Astori muy duro con situación en Venezuela

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro Danilo Astori admitió ayer que “es muy difícil evitar decir que Venezuela es una dictadura” porque la situación allí “es realmente horrible”.

Las declaraciones del líder de Asamblea Uruguay se conocen después que el canciller Rodolfo Nin Novoa admitiera que en la cumbre de presidentes del Mercosur que se celebró esta semana en Santa Fe, Argentina, el gobierno uruguayo intercedió para que la declaración final sobre Venezuela no incluyera el término dictadura.

Consultado ayer sobre si en Venezuela hay o no una dictadura, Astori sostuvo que “hemos discutido si es o no es una dictadura, es una situación donde no hay libertad de expresión, no hay libertad de prensa, no hay independencia de poderes”.

No obstante, el ministro dijo compartir la posición del gobierno “en el sentido de buscar siempre el diálogo y evitar la confrontación, que puede ser muy grave y con mucho peligro para el pueblo venezolano (...) Estaré siempre a favor del diálogo. Ahora, tengamos en cuenta que lo de Venezuela hoy es grave”, expresó.

En el encuentro de los presidentes de los países miembros del Mercosur Venezuela volvió a ser objeto de controversia. Argentina y Brasil pretendían condenar el régimen de Nicolás Maduro en una declaración que incluía la palabra dictadura y reconocía a Juan Guaidó como presidente encargado, a lo que Uruguay se opuso.

En la declaración final los presidentes expresaron su preocupación por la grave crisis que atraviesa Venezuela que afecta los derechos humanos y exigieron elecciones libres.