Astori: es “un disparate total” decir que la oposición emulará a Argentina si gana

El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, se desmarcó de algunas de las críticas que ha realizado en los últimos días el oficialismo sobre la oposición al plantear que si ganan Uruguay seguirá la senda de Argentina.

En entrevista con el semanario Búsqueda, Astori dijo que es "un disparate" lo que han planteado dirigentes del Frente Amplio sobre la relación con Argentina aunque planteó que puede originar "desequilibrios sociales importantes".

"Eso es un disparate, un disparate total. Y he escuchado disparates de los dos lados. He escuchado el disparate más grande que es decir que si gana el Frente Amplio, dentro de dos años vamos a estar golpeando las puertas del Fondo Monetario Internacional. Eso lo dijo Talvi y es un disparate mayúsculo, porque Uruguay nunca tuvo, en su historia contemporánea, la solvencia financiera que tiene hoy. Eso es lo que hay que salir a discutir públicamente, eso es lo que hay que salir a explicar a los uruguayos, que es imposible que Uruguay reedite la situación de Argentina". E insistió "Disparates escuchamos de los dos lados. Parto de la base de que nadie de la oposición va a generar desequilibrios de corto plazo tan importantes como para ir dentro de dos años a golpear al Fondo Monetario Internacional".

Astori agregó: "Parto de la base de que nadie de la oposición va a generar desequilibrios de corto plazo tan importantes. Lo que sí puede ocurrir es que, si pretenden llevar adelante sus promesas incumplibles de recortes del gasto público, pueden originar desequilibrios sociales importantes y la gente no se va a quedar quieta".

Por otra parte, Astori se desmarcó de lo que opinan algunos referentes de izquierda y planteó: “Uruguay hizo lo que tenía que hacer en 2001-2002. Por supuesto, con problemas de vulnerabilidad financiera que después se fueron superando con el tiempo transcurrido. El camino elegido sin ninguna duda fue el mejor. Y ese camino elegido fue el que permitió que después Uruguay en 2019 pueda decir: ‘Miren para el costado, por favor; miren lo que está pasando en el barrio’. Esto se lo debemos en primer lugar a que elegimos aquel camino y después a los 15 años de gobierno del Frente, que lograron, entre otras cosas, desacoplar a Uruguay en la región".

Suba de impuestos "suave" y faltas "éticas"

Astori sostuvo que el ajuste impositivo que debió hacer el gobierno en este período fue "suave", pero admitió que jugó en contra del Frente Amplio de cara a las próximas elecciones junto a las faltas "éticas".

El ministro considera que hoy existe “algo de desgaste por los 15 años de gobierno". "Aunque parezca una paradoja, la propia mejora importante que el Frente Amplio construyó en estos 15 años alimenta ambiciones de seguir a un ritmo similar. Y por lo tanto seguir mejorando en salario, pasividad, en derechos. Entre algunos compatriotas domina la visión de que hay una desaceleración de este ritmo y ellos quisieran seguir al mismo ritmo (…) Asociado al deseo de mejorar, pesa el “bueno estoy pagando más impuestos que antes”, afirmó.

Según Astori, “no podíamos hacer otra cosa" que subir los impuestos ante el deterioro de los países de la región. "Y a mi me parece que fue suave lo que hicimos, realmente. Que nadie se enoje por lo que estoy diciendo: fue un incremento suave del impuesto a la renta personal, pero hay gente a la que no le gustó. Lo percibo porque lo he conversado con gente”.

“No hacerlo nos hubiera traído hacia peores cifras fiscales de las que tenemos hoy. Pero hay algunos descontentos con las medidas impositivas", insistió.



También, dijo, "han jugado algunas conductas que a la gente no le ha gustado – y a mi tampoco-, que invadieron el terreno ético”. En este sentido se refirió a lo sucedido con el exvicepresidente Raúl Sendic. “No quisiera entrar a individualizar casos específicos y personales, pero es notorio que Sendic no fue el único. Pero prefiero no hacer una referencia específica individual, sino al hecho de que esto también nos tocó y está en el descontento de la gente”.

Astori coincidió con el informe presentado por Agustín Canzani en El País sobre que el Frente Amplio está perdiendo votos por centro y derecha. “Pienso que los dos trayectos de pérdida de votos son centro y derecha. Bah, no acuso de derechistas a los que se van porque en este país hay pocos derechistas y menos que quieren serlo. Digo gente más conservadora, más lejana a las posiciones más duras del Frente Amplio, y los sectores medios”.

El ministro dijo que en caso de no ganar el Frente Amplio colaborará como oposición. “Ya me ha tocado y lo he hecho en los momentos más difíciles que tuvo el país. Colaboré mucho con Alejandro Atchugarry, que lo recuerdo con tanto cariño, y que tanto tuvo que ver con la elección del mejor camino de salida que Uruguay podría haber recorrido en medio de aquella crisis importante”.