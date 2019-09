Astori dijo que en los gobiernos del Frente Amplio hubo "errores" pero no "despilfarro" 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Horas después de presentar más de un paquete de medidas para reactivar la inversión, el ministro de Economía, Danilo Astori, dijo este lunes en entrevista con Telemundo que "el Frente Amplio logró en 15 años cambiar este país. El Uruguay de hoy es totalmente diferente al del 2005 y es diferente para mejor. Aunque no diga que hayamos refundado el país”.



En la misma línea, el jerarca destacó que en los gobiernos del Frente Amplio -que él lideró en materia económica- se contribuyó “a crear bonanza”. En tal sentido, reivindicó las acciones de gobierno para ello y puntualizó: "Despilfarro acá no hubo, hubo errores, sí, sin dudas, pero la inmensa mayoría de los recursos generados por la bonanza que tuvo el país fueron destinados para mejorar la vida de la población, en primer lugar las condiciones de vida de la población más humilde".



Sobre la capacidad de Uruguay para afrontar vaivenes económicos, Astori subrayó que "Uruguay tiene fortalezas que sirven para amortiguar la búsqueda de una trayectoria fiscal mejor a la que tenemos hoy. Estoy seguro de que la vamos a conseguir. Nuestra gran apuesta es la actividad económica y la mejora de los ingresos"



Consultado sobre las acciones para disminuir el déficit fiscal, que actualmente se ubica en 5%, el ministro de Economía señaló que se proyecta"ir disminuyendo el déficit fiscal". "No puedo dar una fecha exacta. Pero no tengo la menor duda de que la trayectoria descendente va a llegar más temprano que tarde, porque confío en las medidas que estamos tomando en apoyo a la producción y la inversión", añadió.