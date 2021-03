Astori dijo que no comparte "achicamiento" del sector público y esto le respondió Lema

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El senador y exvicepresidente frenteamplista, Danilo Astori, expresó que no comparte el "achicamiento" del sector público del nuevo gobierno y el diputado nacionalista y expresidente de la Cámara de Representantes, Martín Lema, lo cuestionó.

"Astori admite no compartir el 'achicamiento' en el Poder Legislativo. ¿Eso implica las medidas de austeridad que adoptamos en Diputados como eliminar partidas de prensa, partidas de fotocopias, reducir rubros de cafetería o limitar el pago por suplencias de legisladores?", manifestó Lema a través de su cuenta de Twitter.

Astori admite no compartir el “achicamiento” en el Poder Legislativo. ¿Eso implica las medidas de austeridad que adoptamos en Diputados como eliminar partidas de prensa, partidas de fotocopias, reducir rubros de cafetería o limitar el pago por suplencias de legisladores? pic.twitter.com/Tf4krjyWQ9 — Martin Lema (@MartinLemaUy) March 4, 2021

Astori señaló este jueves en Montevideo Portal que su evaluación del primer año de gobierno de Luis Lacalle Pou "es negativa".



"A pesar de que hay algunos compromisos no cumplidos, están llevando a cabo lo que anunciaron en campaña y responde a una visión del gobierno que nosotros no compartimos en absoluto. Me refiero a un achicamiento extremadamente importante del papel del sector público, y digo sector público en el sentido más amplio -Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial incluso-, fíjese que el Poder Judicial también se está achicando al no poder incluir presupuesto para tener juzgados especializados en género, por ejemplo. En los tres poderes del Estado hay una tendencia al achique muy importante. Pero también me refiero a las empresas públicas, que han jugado durante toda la vida un papel muy importante en Uruguay", explicó.



"Uruguay no puede jactarse, en momentos de un agravamiento de la pandemia, de estar comprimiendo tan abruptamente los recursos que dedica al sector público, como está ocurriendo ahora. Con las cifras que tenemos no podemos compartir una compresión tan importante del papel del sector público, y por eso es que tanto en lo que refiere a los poderes del Estado como de las empresas públicas, tenemos una visión negativa de lo que ha pasado. Y ha sido agravada por la pandemia", agregó.



El País informó el pasado 1 de febrero que de acuerdo a un informe de la Cámara de Representantes las medidas de austeridad adoptadas el año pasado por Lema permitieron un ahorro de $ 181.289.416.



De este total, $ 45 millones fueron por devolución del rubro inversiones, $ 22 millones por partidas no ejecutadas, $ 51.071.541 por devolución de créditos no ejecutados y $ 21.567.192 por el mismo concepto pero con resoluciones pendientes.



Asimismo se obtuvo $ 3.524.751 por la devolución de diversas cifras (montos disponibles por ejemplo para contratar más personal) y se ahorraron $ 30.302.088 por partidas de prensa y $ 1.198.430 por fotocopias. También ingresaron $ 140.069 gracias a la regulación del servicio de cafetería.



Además, $ 4.630.000 fueron ahorrados por la limitación del pago de jornales de licencias a legisladores, mientras que también se obtuvieron $ 1.855.345 por ahorros en rubros dispares como los gastos protocolares, la producción audiovisual, cartuchos, tonner y la escuela de gobierno.