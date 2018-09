Astori deja candidatura por falta de apoyo en encuestas

Rodeado de los principales dirigentes del Frente Líber Seregni, el ministro de Economía Danilo Astori anunció ayer que no será precandidato a las elecciones de 2019 por tener "escaso apoyo", de acuerdo a diferentes encuestas.

La conferencia de prensa fue realizada en la sede de Asamblea Uruguay, después de finalizado un encuentro con la dirigencia del sector que lidera el ministro. Lo acompañaron la ministra Liliam Kechichian, el senador Rafael Michelini, el subsecretario Pablo Ferreri, la senadora Daniela Payssé, el presidente del Partido Demócrata Cristiano Jorge Rodríguez y varios diputados.

Después de haber manifestado públicamente y en varias oportunidades su interés en presentarse a la contienda electoral, finalmente Astori anunció que se bajaba de la competencia. Lo hizo después de una reflexión que llevó más de dos meses, desde que el expresidente José Mujica le comunicara que su sector, el Movimiento de Participación Popular (MPP) no lo apoyaría.

Ayer Astori restó trascendencia a esta falta de respuesta positiva de parte del sector mayoritario dentro del Frente Amplio y habló de lo que para él fue la verdadera causa de su renuncia. Fue así que consideró que una precandidatura como la suya convoca "escaso apoyo", tal como indican los diferentes sondeos de opinión. "Me parece que aportaría muy poco", señaló tres días después que se conociera una encuesta de Equipos que lo ubicaba con el 3% de las preferencias de los frenteamplistas, después del intendente Daniel Martínez (30%), José Mujica (24%), y de los ministros Carolina Cosse (5%) y Ernesto Murro (5%).

"El análisis comenzó por una reflexión personal, respecto a la cual debo decirles que con referencia a una precandidatura siempre me he sentido con un voluntad, firmeza y convicción y con capacidad para encarar una responsabilidad de este tipo. Solo que estas definiciones no pueden ser solo el fruto de una reflexión personal", explicó el ministro.

"Es mucho más importante para el país que yo siga haciendo mi trabajo en el Ministerio de Economía, sobre todo en las circunstancias desafiantes que vive el Uruguay en este momento. Creo que contribuyo más a los intereses del Uruguay si mantengo mi trabajo en el Ministerio de Economía para mejorar las condiciones vigentes en el país", señaló.

Astori subrayó que su candidatura "no reúne apoyos significativos". "Por las razones expuestas me parece que no estaríamos tomando una buena decisión si mantuviéramos mi precandidatura", añadió. La información fue adelantada a Búsqueda, que informó ayer que los diferentes sectores que componen el Frente Líber Seregni están comenzando a rediseñar su estrategia electoral.

Antes de comunicar su decisión, el ministro escuchó la opinión de cada uno de los dirigentes presentes. El diputado Jorge Pozzi (Nuevo Espacio) fue el único que expresó una posición diferente, al considerar que el ministro de Economía debía postularse a las elecciones del 2019, según contaron a El País participantes del encuentro de ayer.

Sin Astori como candidato, el Frente Líber Seregni concentrará sus esfuerzos en el impulso al sector. Al regreso del viaje de Astori a Nueva York, para participar de la Asamblea de Naciones Unidas junto al presidente Tabaré Vázquez, la dirigencia astorista analizará a quién acompañar.

"No hemos ingresado en esa discusión y cada grupo asumirá con mucha responsabilidad este punto, en el caso de Asamblea Uruguay no hemos considerado el tema", dijo Astori preguntado ayer sobre el camino que se adoptará rumbo a las elecciones del 2019.

Consultado sobre la presentación como candidato del presidente del Banco Central Mario Bergara, Astori dijo que "hay posibilidades que se presente tanto él como otros". "Vamos a considerar todos los casos posibles", indicó.

Según supo El País, Bergara le pidió respaldo a Astori en los últimos días y este no le contestó. Desde el entorno del titular del BCU dijeron a El País que "se trabaja fuerte" en la postulación al 2019. En declaraciones públicas, Bergara aseguró que se presentaría en caso de que Astori no lo hiciera.

Si bien todos evitan expedirse ahora sobre el punto, informalmente varios dirigentes consultados por El País coincidieron que la posibilidad más firme es el respaldo del Frente Líber Seregni a la candidatura de Daniel Martínez, que cuenta al momento con el apoyo del Partido Socialista, la Vertiente Artiguista y otros sectores de menor caudal electoral. De hecho, dentro del Frente Líber Seregni, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) fue el primero en adelantar su respaldo al actual intendente de Montevideo.

¿Por Mujica?

Consultado sobre si su decisión de dar un paso al costado en su candidatura tuvo que ver con la falta de apoyo de Mujica, Astori respondió: "Tuvo que ver la opinión pública en su conjunto". "Lo demás son conversaciones que se tienen en política, que operan en sentidos diversos. Lo que pesa para mí es la opinión de la sociedad en su conjunto", acotó el ministro.

Lo que dan por descartado dentro del astorismo es apoyar a Mujica como candidato en caso de que se presente, aunque ya el expresidente lo ha negado en múltiples oportunidades. Desde el MPP, se aclaró a El País que el sector no tiene candidato aún y posiblemente no lo tenga hasta el mes de noviembre. Oficialmente las candidaturas se deben presentar en el Plenario previsto para el 13 de octubre. Allí estarán oficializando sus postulaciones Martínez, Cosse, Murro y el secretario general del Sunca, Óscar Andrade, quien es promovido por el Partido Comunista.

Por su parte, el MPP propuso que Mujica sea el orador de un acto de masas que se realizará el 30 de noviembre en Montevideo.

Pintado no fue invitado a reunión y está cada más lejos de Astori

El senador Enrique Pintado no fue invitado a una reunión que tuvo lugar el pasado martes en Asamblea Uruguay, en la que participó el círculo más cercano al ministro de Economía Danilo Astori.

Fuentes del astorismo confirmaron a El País que esta vez no fue invitado porque está cada vez más alejado de Asamblea Uruguay, debido a que hace un buen tiempo mantiene una relación de mucha cercanía con el presidente del Banco Central Mario Bergara, a quien impulsa como candidato a las elecciones del 2019.

Pintado y su grupo dentro de Asamblea Uruguay no eran partidarios de la candidatura nuevamente de Astori. Además el exministro de Transporte mantiene una relación muy estrecha con el expresidente José Mujica, a quien suele visitar en su chacra de Rincón del Cerro.

Los próximos meses serán decisivos para que Pintado defina si permanece en el sector de Astori.