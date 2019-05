Astori defiende al gobierno, Gandini duro con Cosse y Talvi satisfecho con nueva encuesta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro de Economía Danilo Astori dijo anoche en el comité de base del Parque Rodó que “a pesar de que la oposición nos da por agotados” es “absolutamente falso” porque “el gobierno trabaja más intensamente que nunca”.

Crecimiento inclusivo, apertura al mundo y apuesta a la excelencia dijo que son los lineamientos básicos del gobierno.



Astori remarcó que “el país nunca creció 16 años consecutivos en la historia contemporánea” y remarcó que “tiene la distribución más justa de América Latina”. Reconoció que aumentó el desempleo y la inversión está “en caída”, pero según dijo se están tomando medidas para aumentar la inversión. “Ni el gobierno está agotado, ni presidente ausente. Todos estamos trabajando”, aseguró.



Destacó la inversión pública en infraestructura en este 2019. “No estamos descansados en los laureles o esperando el final del gobierno”, insistió. En cuanto a la educación dijo que “hay vacíos por llenar” en enseñanza media.



“No he visto en la oposición la formulación de proyectos nacionales con estrategia. Veo que se dedica un gran tiempo a presentar personas”, subrayó.



Señaló que las propuestas son “contradictorias” porque viven hablando del déficit fiscal pero no votaron la reforma de la Caja Militar.

Gandini muy duro con Cosse por el manejo de las cuentas públicas

El diputado y líder del Movimiento Por la Patria, Jorge Gandini, criticó duramente a la precandidata frenteamplista Carolina Cosse. “La tragedia de Cosse que, en una entrevista que yo escuché, no tenía ni idea de lo que es una regla fiscal, precisamente, porque no creen en eso, porque en su forma de concebir el gasto público es gastar lo que entienden hay que gastar, a veces despilfarrando el dinero de los contribuyentes y luego ver cómo se paga (...) Hay que alinear las cuentas públicas con gente seria que primero sepa de lo que está hablando”, finalizó Gandini.

Talvi: “Esto es una carrera de caballeros” “Estamos muy satisfechos, en especial por esta encuesta, la de Opción, que a diferencia de otras, nos venía dando resultados poco satisfactorios”, dijo a El País Ernesto Talvi. “Somos muy optimistas, lo que la gente nos transmite y lo que sentimos es lo que ahora empiezan a reflejar las encuestas. Esto no es una carrera de caballos sino de caballeros y así está transcurriendo la campaña sin la más mínima rispidez”.

Bergara crítico con dichos de Julio María Sanguinetti contra Astori

El precandidato presidencial frenteamplista Mario Bergara visitó el miércoles el departamento de San José donde, sin nombrarlo, criticó al expresidente Julio María Sanguinetti. “Cuando un dirigente del partido colorado habla de hipotecar hay que escucharlo con cuidado, de eso saben. Hoy no estamos en ese estado. No hay que caricaturizar las situaciones económicas”, sostuvo Bergara. El exmandatario había dicho en un acto que en materia económica “el país está hipotecado, no quebrado pero sí hipotecado” al criticar el estado de las cuentas públicas.

Andrade defendió subir impuestos al patrimonio y a la renta a sectores de mayores ingresos El precandidato frenteamplista Óscar Andrade reivindicó subir impuestos a los sectores de mayores ingresos, tal como predica el programa de gobierno del Frente Amplio (FA). Entrevistado en el programa Quién es quién sostuvo que “hay que cumplir el programa del Frente Amplio que dice que el impuesto al patrimonio y a la renta tienen que pesar más en la estructura tributaria (...) El programa del FA sostiene que las empresas grandes tienen que tributar más que las empresas pequeñas (...) Lo que podés discutir es cuánto aumentar. Tienen que pesar más los impuestos directos”, defendió.