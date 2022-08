Astori "celebró" el paso de Lacalle de activar ahora una reforma de seguridad social

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El exministro de Economía y actual senador Danilo Astori "celebró" este jueves el paso que dio el presidente Luis Lacalle Pou de activar una reforma de la seguridad social, al considerar que es "necesaria" y debe ser "estructural". El anteproyecto de ley con los cambios está siendo analizado por el oficialismo y la oposición, así como por las cámaras empresariales y el Pit-Cnt, que en varios casos ya hicieron comentarios al respecto.

"Celebro la actitud del presidente, que ha sido muy positivo en ese sentido, de tomar las riendas del asunto y ponerlo nuevamente en la mesa de consideraciones del país porque, como se suele decir, este como tantos otros (temas) es una cuestión de Estado", remarcó Astori esta mañana en diálogo con En Perspectiva (Radiomundo).



Sobre la reforma, valoró en ese sentido que es "imposible" que sea encarada "por un solo partido, con un solo punto de vista, porque estamos hablando de una transformación que refiere a temas muy hondos en cuanto a la consideración del país y a perspectivas muy importantes respecto al futuro".



Astori señaló que durante el último gobierno del Frente Amplio manifestó "claramente" que Uruguay "necesitaba una transformación estructural en la seguridad social".



Sobre el paso que dio Lacalle Pou de presentarle a la cúpula del Frente Amplio la redacción el viernes pasado, el exjerarca lo consideró "muy positivamente" y lo calificó como un "gesto político importantísimo".



"Creo que hay que hay que reconocérselo al presidente", dijo por la visita a la sede del Frente Amplio, así como por la "invitación" que cursó al partido opositor a que se "incorpore" a la "discusión y transformación" del sistema previsional.



De todos modos, el exministro presentó también sus reparos. Por un lado, aludiendo a las críticas de Lacalle Pou sobre la postura que tomaron sobre este tema en los gobiernos del Frente Amplio, dijo que "no le gusta" que el Gobierno se "compare con los anteriores", algo que consideró, "se aplica frecuentemente".



"El presidente no hace bien en compararse siempre con los Gobiernos pasados porque no es solución para los problemas que están pendientes", remarcó.



Además, para el exministro "faltó" conocer "cuál es la posición del gobierno" sobre este tema y llamó a "discutirlo" en el Parlamento. "El presidente llevó su proyecto, su convicción, su argumentación política a la sede del Frente Amplio pero no sabemos qué piensa el resto del gobierno", cuestionó.



"Es más, sospechamos que puede haber alguna diferencia, alguna discusión que es necesario laudar antes", agregó el exministro. Incluso dio un paso más y dijo que los reparos que presentó ayer Cabildo Abierto son "un ejemplo claro de que todavía no hay una posición de Gobierno". También reclamó conocer la postura del Partido Colorado y el Partido Independiente, socios de la coalición. En ese sentido, llamó al mandatario a que le pida a los socios que "se definan al respecto".



"Es muy difícil iniciar la discusión de un proyecto sobre el que no se sabe qué va a sostener el propio Gobierno, y eso es lo que está pasando ahora", manifestó Astori, quien además, hizo un claro pedido: "Necesitamos tener un punto de partida apoyado por todo el Gobierno".

La postura de Astori va en línea con lo expresado por Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, en entrevista con El País respecto a que esperarían a que se pronuncien los demás partidos de la coalición de gobierno para marcar su postura.

Respuesta a críticas de reforma de Murro Lacalle Pou criticó que durante los períodos del Frente Amplio "la única reforma la hizo (el expresidente del Banco de Previsión Social, Ernesto) Murro, que en vez de 30 millones le costó 100 millones de dólares al Estado y no emprolijó absolutamente nada".



Al respecto, Astori retrucó que en los cambios "participaron todos los partidos políticos", aunque reconoció que en 2008 -fecha de la reforma- "se tomaron decisiones que no fueron correctas a mi modo de ver, en cuanto a la sostenibilidad financiera y fiscal de la seguridad social".