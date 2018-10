Astori asegura que mejorarán inversiones y también el empleo

El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, auguró que la inversión y la creación de empleo seguirán creciendo y aseguró que se están dando pasos "fundamentales" para reducir el déficit fiscal con medidas sobre el gasto público porque es consciente de que no se puede seguir incrementando la carga tributaria sobre la población.

Astori hizo estos comentarios a la revista Global Markets que lo declaró ministro de Finanzas del Año por considerarlo "la figura de la estabilidad" que explica el crecimiento uruguayo que de forma consistente, sostiene, ha sido mejor que el del resto de la región.

"Los analistas hace tiempo que consideran a Astori una figura estabilizadora y crucial en el Frente Amplio porque ha tenido éxito en lo que muchos países latinoamericanos han fracasado, impulsando programas sociales y políticas progresistas en el país al tiempo que retiene la aprobación de los mercados financieros internacionales", señala la revista a modo de justificación del galardón concedido a Astori.

El ministro dijo a la publicación que ha sido fundamental para mantener ese equilibrio haber logrado una serie de años de crecimiento sin precedentes al mismo tiempo que la pobreza se reducía de 40 al 8%.

"Siempre estamos buscando el crecimiento inclusivo. La expansión del Producto Interno Bruto debe ir de la mano con una mejora en los estándares de calidad de la población", sostuvo Astori.

"Global Markets" señala que el crecimiento del producto se aceleró de 0,4% en 2015 a 2,7% en 2017 y que el déficit fiscal retrocedió del 3,9% del Producto Interno Bruto en 2016 a 3,5% en 2017 gracias a lo que la agencia calificadora Fitch Ratings denominó "medidas focalizadas en ajustes de impuestos". La revista no incluye en su análisis que esa misma calificadora pasó a considerar "negativa " la perspectiva de la deuda uruguaya y que el resultado fiscal se ha deteriorado. En los doce meses cerrados a agosto el rojo de las cuentas públicas se ubicó en 3,9% del Producto Interno Bruto. La oposición entiende que la Rendición de Cuentas, que acaba de ser aprobada por el Poder Legislativo, no debió incrementar el gasto dada la precaria situación fiscal. Azucena Arbeleche, principal asesora económica del precandidato blanco, Luis Lacalle Pou, dijo el pasado fin de semana que "hay que terminar con la idea de "gasto lo que quiero y le tiro el fardo a las personas y el déficit sigue sin controlarse; hay que hacer un giro en la política económica". De todas formas, las agencias calificadoras entienden que no hay un riesgo inminente de que Uruguay pueda perder su "grado inversor", que le permite endeudarse en los mercados internacionales a un costo inferior al que deben enfrentar los países que no tienen ese grado, como Argentina y Brasil en la región.

De todas formas, Astori le reconoció a la revista que el desequilibrio fiscal es un desafío importante. "Estamos dando pasos fundamentales para corregir el déficit a través del gasto público porque entendemos que no podemos seguir incrementando la carta impositiva sobre la población. Y destacó que esto incluye "mejorar la calidad del gasto".

"Global Markets" explica también que la performance de Uruguay ha impresionado a los economistas por su capacidad de soportar los severos problemas de sus vecinos Argentina y Brasil, dos de sus principales socios comerciales. Astori señala que esto es producto de una estrategia deliberada de "desacoplar" a Uruguay de sus vecinos. "Dependemos muchos menos de Argentina y Brasil de lo que solíamos en términos de comercio. Tenemos vinculación con 140 países, con China en primer lugar y con Estados Unidos volviéndose importante", agregó el ministro.

Astori sostuvo también que los esfuerzos para atraer más inversiones productivas, incluyendo estímulos fiscales, han sido una parte muy importante del éxito reciente y se ha dado prioridad a las industrias que generan empleo. Global Markets enfatiza que en noviembre de 2017 la empresa finlandesa UPM firmó un acuerdo con el gobierno para viabilizar la construcción de su segunda planta de fabricación de celulosa, cerca de Paso de los Toros y destaca que sería la mayor inversión privada en la historia de Uruguay.