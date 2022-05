Astori advirtió por "fractura indisimulable y hasta creciente" entre Gobierno y FA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Tenemos una marcada confrontación entre el gobierno y la oposición", resaltó este jueves Danilo Astori, exvicepresidente de la República, exministro de Economía y fundador de la lista 2121 del Frente Amplio que cumple 28 años.

Astori planteó que mientras "mucha gente sufre agudamente porque no puede cubrir sus necesidades básicas", "gobierno y oposición realizan sus propios relatos exhibiendo una fractura indisimulable y hasta creciente".

En un video publicado en la cuenta de Facebook de la lista 2121, indicó que si bien el gobierno "no puede pretender que no critiquemos", desde el partido opositor no se puede "dejar de analizar las propuestas del oficialismo".

"Si no encontramos el camino de una mayor calidad política y construimos puentes para coincidir al menos en algunas cuestiones fundamentales, el futuro además de incierto puede ser muy doloroso", aseguró.



De todos modos, apuntó que "mientras los gobiernos frenteamplistas un equilibrio entre la acción del Estado, imprescindible para fortalecer el respeto a los derechos humanos y las responsabilidades del sector privado, el actual gobierno ha venido recortando gravemente tal acción, así como los recursos indispensables para llevarla a cabo", señaló en un mensaje de video que publicó su sector político en redes sociales.

Sobre el Frente Amplio, planteó: "Hemos constatado la importancia de un examen autocrítico, que nos permita comprender la derrota electoral, así como para encontrar los caminos para detectar y corregir los errores cometidos".



"Asamblea Uruguay tiene que involucrarse en este proceso de autocríticas y cambios, asumiendo la responsabilidad que nos corresponde. No podemos ignorar que tuvimos un pobre desempeño en el interior, que al extenderse a todo el Frente Amplio contribuyó a causar el resultado electoral obtenido", reconoció.