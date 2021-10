ASSE intentará justificar ante el MEF la permanencia de cargos creados en la pandemia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Por estas horas, las autoridades de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) buscan resolver cuántos de los cargos agregados durante la pandemia se seguirán financiando con el Fondo Coronavirus. Según supo El País, algunos se mantendrán bajo el entendido de que servirán para paliar los “efectos indirectos” de la pandemia.

El gerente general de ASSE, Eduardo Henderson, dijo a El País que a partir de que la situación sanitaria mejoró, hay puestos que “ya no son necesarios”, aunque subrayó: “Es todo muy discutible y ha habido mucho cambio de función, porque hay cosas que podrían seguir siendo financiadas en el entendido de que, por ejemplo, la pandemia hizo que disminuyera el número de cirugías y ahora es necesario personal para aumentarlas, pero no sabemos exactamente qué será considerado como parte del Fondo Coronavirus”.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) será el encargado de determinar si los puestos agregados en el sector público de la salud durante la pandemia serán mantenidos.



En este sentido, desde ASSE se solicitó a “todas las unidades del país” que enviaran a la administración central un listado con la cantidad de funcionarios “prescindibles”, según explicó Henderson. “Generalmente son pocos”, dijo el jerarca en referencia a que, en los listados que recibió ASSE, ningún centro dejará de emplear a más de 20 personas.

Sin embargo, desde la Federación de Funcionarios de la Salud Pública (FFSP) sostuvieron que solamente en el Hospital Español hay 75 trabajadores que dejarán de cumplir funciones en los próximos días, porque sus contratos se darán por terminados. El Español fue determinado como el principal “centro de referencia” de ASSE para el COVID-19 y recibió la mayor cantidad de usuarios desde el inicio de la emergencia.



“Desde marzo de 2020 todos esos compañeros, tanto del Hospital Español como en otros centros, han generado conocimientos nuevos con respecto a cómo proceder ante determinadas situaciones y hoy tienen las competencias para seguir en sus puestos”, dijo el secretario general de la FFSP, Gustavo Gianre.

El gremio de los trabajadores de la salud pública se manifestó ayer frente al Hospital Español bajo el lema: “El corte de los cargos afecta la estructura del hospital y la asistencia de nuestros usuarios”.



Por su parte, Henderson dijo que desde ASSE entienden que en el Hospital Español “son menos de 75” los trabajadores que resultan “prescindibles” hoy, en contraposición a lo referido por parte del gremio.

“Acá no es un tema de maldad ni tampoco de extrema bondad de ASSE. Lo cierto es que estamos muy bien a nivel pandemia y nosotros siempre somos sumamente controlados por el MEF, que no nos permite mantener los puestos si no los justificamos”, explicó Henderson.



Según supo El País, la FFSP se reunirá hoy con las autoridades de ASSE para negociar la extensión del contrato de los funcionarios agregados con la pandemia del COVID-19 hasta el 31 de diciembre de este año.



Gianre dijo al respecto que el gremio asistirá a la reunión con la intención de que el tema “se solucione cuanto antes y se extienda el contrato de todos los funcionarios”. “Según la respuesta que tengamos de ASSE se plantearán las debidas medidas de lucha de parte del gremio para defender los intereses de los trabajadores que están implicados en estas contrataciones”, dijo.