Asociación Rural lanza más críticas al gobierno

Pocos días antes de la nueva etapa de movilizaciones del movimiento de productores Un Solo Uruguay, la Asociación Rural del Uruguay (ARU) criticó al gobierno del Frente Amplio porque dice que no termina de “comprender” o se hace el “distraído” ante los reclamos de los autoconvocados por los altos costos de producción y falta de competitividad en el sector agropecuario.

En un editorial publicado en la revista de la institución, se señala que las medidas implementadas por el gobierno para el sector no solucionan “los graves problemas de competitividad” que afrontan los productores rurales, lo que se proyecta como un problema que irá “cada vez más lejos en sus consecuencias, de no revertirse pronto sus causas”.



Según la ARU, “los primeros resultados” del acercamiento con el gobierno, que incluye una cadena nacional dirigida a este conflicto que no fue bien recibida por el sector, “no han sido acordes a las expectativas”.



“Las seis gremiales rurales con su sólida institucionalidad y amplia representación, compartimos con el movimiento Un Solo Uruguay las mismas expectativas y ansiedades al momento de aceptar participar en una Mesa de Trabajo”, dice la gremial.



“El Poder Ejecutivo ha sido advertido de que su interlocutor es uno solo”, subraya el editorial.