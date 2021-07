Asiaín y Sanguinetti: dos senadoras oficialistas con trincheras comunes y opuestas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En algunos casos trabajan desde la misma trinchera, resisten las mismas críticas y buscan los mismos objetivos; en otros están enfrentadas, tienen visiones diferentes sobre lo que es mejor para la sociedad, y sus diferencias condicionan iniciativas parlamentarias. Son dos senadoras de la coalición de gobierno con alto perfil mediático, que casualmente se llaman igual y hoy ocupan bancas como suplentes de dos excandidatos a la presidencia.

Son Carmen Asiaín -que se encuentra en el escaño que ganó el presidente Luis Lacalle Pou- y Carmen Sanguinetti -suplente de Ernesto Talvi, excanciller y exlíder del sector Ciudadanos del Partido Colorado, hoy retirado de la política partidaria-.



“Tenemos muchas afinidades, conozco a su hermana mayor, nos llevamos algunos años, tenemos muchos conocidos en común y somos del mismo barrio”, dijo Asiaín a El País. Y Sanguinetti comparte: “Tenemos un buen vínculo, con discrepancias en algunos temas, y coincidencias en otros”.

Las afinidades llevaron, por ejemplo, a que la vida política las encontrara promoviendo juntas un proyecto de ley aprobado en su cámara a mediados de junio que declaró el “Empoderamiento del Diagnóstico Prenatal y Postnatal del Síndrome de Down”. También las encontró juntas en un proyecto que hoy tiene la resistencia del Frente Amplio, pero que para ambas implica consagrar un derecho de padres que, entienden, hoy está obstruido: el de “optar por la inhumación de sus hijos nacidos sin vida”. Y que puedan solicitar un certificado de defunción, así se trate de fetos de pocas semanas de gestación, para poder luego enterrarlos o cremarlos.



“Ella de entrada se acercó para plantearme lo del síndrome de Down porque le parecía que yo tenía sensibilidad con esos temas, y yo a su vez le planteé el tema de la inhumación, y ella justo me dijo que estaba trabajando en algo así”, contó Asiaín.



Pero no siempre comparten lo que piensan. De hecho, hoy hay un tema de especial relevancia para una de ellas, que las tiene en veredas opuestas y en plena negociación.

Una prioridad legislativa de Asiaín es el proyecto de ley que busca establecer un régimen de tenencia compartida y corresponsabilidad en la crianza de los hijos, entre otras razones porque es algo que le encomendó en persona Lacalle Pou.



Sin embargo, su tocaya ha sido una de las más firmes opositoras a la iniciativa, lo que ha causado molestias incluso en la bancada nacionalista, porque la colorada dio más de una entrevista a los medios objetando la necesidad de la ley.

Días atrás, en una jornada organizada por el Partido Colorado para discutir este tema, Sanguinetti desestimó la necesidad del proyecto basado en el reclamo de algunos padres que no pueden ver a sus hijos por supuestas denuncias falsas o por demoras judiciales. “Si existieran denuncias falsas, ¿cuántas de esas denuncias son falsas? ¿Realmente es un volumen significativo?”, preguntó. Sin embargo, por estos días se comunicó con Asiaín para plantearle que estaba abierta a conocer en detalle los avances de la iniciativa, que incorporó correcciones en las últimas semanas, y a su vez hacer planteos propios.