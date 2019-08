Uno por uno: así se integra el equipo de referentes en políticas sociales de Martínez

En la tarde de este miércoles el candidato frenteamplista Daniel Martínez se reunió con su equipo de asesores en temas de Políticas Sociales en su sede ubicada en la calle Juncal. Esta es la tercera vez que el ex intendente de Montevideo realiza un encuentro de estas características: primero lo hizo con sus referentes en economía y después con sus referentes en vivienda y ambiente.

Su nombre tomó relevancia cuando Martínez buscaba quién sería su compañera de fórmula. Mercedes Clara fue una de las principales opciones pero declinó la oferta y finalmente fue elegida Graciela Villar.



Clara es licenciada en Comunicación Social y egresada de la Escuela de Psicología Social Enrique Pichón Riviere. Ha trabajado como educadora en proyectos comunitarios que vinculan la comunicación, la expresión artística como herramienta para el fortalecimiento de personas y colectivos con derechos vulnerados (personas privadas de libertad, personas

en situación de calle, personas que trabajan en la clasificación de residuos, personas que viven en asentamientos).



Es docente e integrante del Programa de Extensión y servicio a la comunidad, en la Universidad Católica del Uruguay. Actualmente integra el equipo del Observatorio del Sur (OBSUR).



¿Cuál es el principal problema del país hoy y cómo intentaría resolverlo?



Mercedes Clara fue consultada por El País, al igual que otros ocho intelectuales y académicos, para que dieran su opinión sobre la consigna "¿Cuál es el principal problema del país hoy y cómo intentaría resolverlo?".



"La desigualdad asumida como algo natural e inevitable es el principal problema del país", aseveró Clara. "La creciente fragmentación social y cultural que vivimos como sociedad es consecuencia de esta realidad", agregó.



"Si no asumimos la urgencia de este problema y la responsabilidad de todos en su

consolidación, seguiremos sosteniendo un sistema que mutila vidas, refuerza dinámicas de exclusión, profundiza las distancias entre los distintos sectores sociales, daña la convivencia y nos empobrece a todos como comunidad", señaló.



¿Cómo intentaría resolver este panorama en cinco años? Las transformaciones reales llevan tiempo. El problema de la desigualdad y la fragmentación social no se resuelve en cinco años. Por un lado, tenemos la obligación de responder a las urgencias, porque

hay vidas en juego hoy, que no pueden esperar el tiempo de los planes, las discusiones, las leyes.



Y a su vez, tenemos que ser capaces de diseñar caminos de transformación profunda

dentro de las estructuras que generan desigualdad. Debemos profundizar en las causas de fondo para romper los mecanismos que nos impiden salir del círculo deshumanizante de la pobreza.



Creo que nadie tiene la respuesta ya pronta capaz de resolver este problema.