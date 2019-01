"Así como hay Un Solo Uruguay, hay un gobierno solo", dice Luis Lacalle Pou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En la tarde de hoy miércoles el movimiento Un Solo Uruguay se concentrará, como lo hizo hace exactamente un año, en el departamento de Durazno, para presentar una proclama con reclamos al gobierno de tabaré Vázquez.

Y esta mañana el precandidato nacionalista a la Presidencia, Luis Lacalle Pou, dedicó su audición al tema: dijo que "así como hay Un Solo Uruguay hay un gobierno solo".

El líder del sector Todos sostuvo: "Nos alegra que este sector de los autoconvocados y otros sectores tengan sus manifestaciones, sus críticas y aportes".

RELACIONADAS El campo reclama de nuevo al gobierno By EL PAIS El campo reclama de nuevo al gobierno El campo reclama de nuevo al gobierno

Pero "lamentablemente desde el gobierno hace tiempo ya, y ahora se ha agravado más, cuando las voces son de crítica y no están de acuerdo con la acción parcial o total del gobierno se las descalifica", dijo. "O no se las escucha o no se les presta atención o se las descalifica", agregó.

El gobierno está "solo" porque "es autocomplaciente solo escucha las voces que de alguna manera coinciden con sus acciones", opinó Lacalle Pou.

Y añadió que "esa falta de entendimiento, de autocrítica y de escuchar a la sociedad ayuda a perjudicar una acción de gobierno porque no se tiene ese sentir cotidiano de las personas que se benefician o perjudican con las acciones del gobierno relativas a su actividad. Los gobernantes deben tener oídos en cada sector de la población".

"Lo peor que puede haber es un gobierno solo y aislado, que solamente escuche a los obsecuentes que les dicen que está todo bien. La primera forma de cerrarse y tener incapacidad de reaccionar es no escuchar a aquellos que piensan distinto", sostuvo el nacionalista.

Lacalle Pou reclamó que el gobierno "tiene que dialogar, hacerse entender, estar en contacto diario con las distintas fuerzas vivas para explicar, entender, dar certezas, esa palabra que tanto uso el Frente Amplio en campaña y que lamentablemente hoy el presente y el futuro se ha llanado de incertidumbre".