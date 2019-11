Así se construyó el tuit falso de Martínez sobre Lucas Sugo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Varias publicaciones en Facebook y Twitter aseguran que el candidato del Frente Amplio (FA), Daniel Martínez, publicó y luego borró un tuit en el que le pedía a sus votantes que dejen de escuchar al cantante Lucas Sugo por haber participado en un acto del Partido Nacional. Sin embargo, el tuit es un montaje que se obtuvo tras alterar el código HTML de una publicación de Martínez.

“Los artistas siempre deben estar del lado del pueblo, cuando no lo están es porque no merecen ser reconocidos como tales. Invitamos a nuestros votantes a no escuchar, viralizar ni concurrir a recitales del cantautor Lucas Sugo nunca más. #VotoAVoto #MartinezPresidente #4FA”, afirma el supuesto mensaje del candidato oficialista, según las publicaciones en Facebook (1, 2, 3, 4, 5) que han sido compartidas más de 4.500 veces en total.



La imagen comenzó a viralizarse el pasado 10 de noviembre a través de una cuenta luego eliminada, en la que se afirmaba que Martínez había publicado su recomendación y que luego la borró.

Aunque parece una captura de pantalla verídica, no lo es. En realidad se alteró el código HTML de un tuit real de Martínez para que se viera como una publicación auténtica y se tomó una captura del resultado.



La agencia internacional AFP, miembro de Verificado, hizo una prueba tomando un tuit de Martínez del 1 de noviembre de 2019 y haciendo algunos cambios en el código HTML.

1. Tuit auténtico de Martínez modificando sólo el texto por el de la publicación viral:

2. Tuit auténtico de Martínez modificando el texto por el de la publicación viral y el dispositivo desde el que se realiza:

3. Tuit de Martínez pero modificando el texto, el dispositivo desde el que se realiza y la fecha:

4. Tuit original con texto, dispositivo desde el que se realiza, fecha y foto de perfil modificados, utilizando una imagen del futbolista uruguayo Luis Suárez:

5. Tuit auténtico con texto modificado, con un mensaje inventado por AFP Factual:

La mención a Lucas Sugo se produjo luego de que el músico uruguayo recibiera críticas e insultos en redes sociales por haber dado un concierto en un evento de su opositor, Luis Lacalle Pou, en el departamento de Rivera.



El FA desmintió la publicación el 10 de noviembre. Ese día también lo hizo Martínez, asegurando que se trataba de “photoshop”.



Otras publicaciones



Luego de la viralización del falso tuit sobre Lucas Sugo, circularon otras supuestas capturas de tuits de Martínez, ya en clave de humor. Así, se pudo ver una imagen en la que el candidato oficialista supuestamente realiza comentarios soeces contra quienes divulgaron la falsa publicación (1, 2), otra en la que insulta a la barra brava (ultras) del Club Nacional de Football, uno de los equipos más importantes del país, y una más en la que desafía a su rival. Incluso se sumó un falso tuit de Lacalle Pou diciendo que estará “reloco”.



En conclusión, es falso que Martínez haya publicado un tuit para pedir que se deje de escuchar la música de Lucas Sugo. Como quedó demostrado las supuestas publicaciones pueden obtenerse alterando el código HTML de un tuit.

El artículo pertenece a la redacción de Verificado.uy, la primera coalición de medios de comunicación, academia y sociedad civil creada en Uruguay para afrontar el problema de la desinformación durante la campaña electoral 2019.



Este chequeo fue realizado en colaboración con AFP.



