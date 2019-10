Asesor de Manini dijo que modelo chileno se basa en medidas de Pinochet: "Nadie se animó a sacarlas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Enrique Pées Boz, asesor en materia económica del candidato presidencial Guido Manini Ríos por Cabildo Abierto, dijo que toma como país referente o modelo a Chile.

"En esto nos acercamos un poco con Ernesto Talvi (aunque no es lo mismo) cuando dice que él mira a Chile. Hace bien. Porque Chile tiene 2,5% de inflación, y nosotros siete y pico. Sin embargo, nos quieren convencer de que en la oposición estamos queriendo hacer lo que hace Argentina. No es así. Se olvidan de mirar hacia el otro lado de la cordillera", señaló durante una entrevista con Búsqueda.

Pées Boz reconoció que el modelo económico chileno se gestó con medidas tomadas por Augusto Pinochet durante la dictadura, pero aseguró que hasta el momento "nadie se animó a sacarlas".

"Pasaron partidos políticos de todos colores después de Pinochet: socialistas, más de derecha, más de izquierda. Todo fue modificado en más o en menos, pero nadie se animó a tocar la economía. Cuando el gobierno dice que lo que nos pasa realmente está muy bien si nos comparamos con Argentina o con Brasil… si yo me comparo con mi tía de 96 años, ¡qué joven que estoy! Definitivamente, yo quiero que Uruguay se compare con aquellos que están más arriba", agregó.

Respecto a las pautas que tomaría un eventual gobierno de Cabildo Abierto en materia económica, dijo: "El apoyo a la oferta, a la empresa. Ir sacando la mochila fiscal; bajar tarifas; dar incentivos a través de una banca de fomento a sectores productivos como el lácteo, citrícola y arrocero; darles un tipo de cambio competitivo, sin asustarnos cuando se va para arriba y dejar que funcione el mercado".

Por otra parte, destacó que "mientras el déficit fiscal sean US$ 3.000 millones y se deba renovar la deuda, pagando intereses, hay que salir al mercado a conseguir alguien que preste US$ 5.000 millones".

"Y si no nos prestan más, las reservas se terminan en tres años; y ahí no hay diferencia con la Argentina. A Argentina le cortaron el crédito, se quedó sin reservas y está donde está. Hay que haber estudiado solo un poquito de economía para ver todo esto. ¡Estos son los temas que hay que darle al público para que sepa qué pasa si sigue este modelo, no si Azucena Arbeleche habló o no con las calificadoras! A ese mismo público que se le está diciendo que si gana Manini Ríos se perderán las conquistas sociales, le digo: 'Miren para enfrente. Si se mantiene el modelo del Frente Amplio, dentro de tres años, o antes, Uruguay va a estar igual", puntualizó.