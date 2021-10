Asesor de Germán Cardoso inscribió a Kirma

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A pesar de que aseguró en la comisión investigadora que no conocía a Kirma, el asesor de Germán Cardoso fue el que inscribió a la empresa de Estonia en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).

La información se desprende de una respuesta a un pedido de informes formulado por el presidente de la comisión investigadora, Juan Martín Rodríguez. En la contestación remitida ayer desde Presidencia de la República a toda la comisión se da cuenta que se inscribió el 3 de febrero de este año, al igual que Cisneros (de Panamá). El pedido fue tramitado el 15 de enero.

En la inscripción que se hace para habilitar el pago (al tratarse de empresas que se encuentran en el exterior) firma Reta, adscripto de Cardoso. Este, durante su comparecencia el pasado lunes al Parlamento, negó conocer a Kirma. “Me preguntan: ¿Cuál es su vínculo con la empresa Kirma? A la empresa Kirma no la conozco; no tengo idea de qué es la empresa Kirma”, contestó el adscripto a los legisladores.

Ante la consulta del Frente Amplio de si conocía a los responsables de Kirma, Reta indicó: “Ni idea tampoco; no sé qué es Kirma (...) No estaba en conocimiento de que era Kirma; ¡por Dios!”, insistió ante otras preguntas.



En un mail remitido desde la Agencia de Compras estatales al Ministerio de Turismo con fecha 30 de diciembre del año pasado, al que accedió El País, se indica que al ser empresas extranjeras para poder realizarse la inscripción ante el RUPE deben contar “con nota firmada por el jerarca del organismo”. En este caso el que firmó no fue un jerarca sino el adscripto del ministro, según queda claro de los documentos entregados por Presidencia de la República a la investigadora.



Hoy declarará César Iroldi, exintegrante del comité de marketing que definía la compra de publicidad durante la gestión del exministro Cardoso.