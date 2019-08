Asesinaron a su hijo y decidió empezar a militar con Lacalle Pou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Le apuntaron al pecho y dispararon. Uno, dos tiros directos. Entraron por la axila y le causaron la muerte casi de inmediato. No le pidieron nada. Dispararon y se llevaron su bicicleta y la mochila. John Patrick Fontes, un policía de 39 años, falleció cuando dos delincuentes lo abordaron mientras volvía a su casa de hacer deporte. Su padre, Juan Fontes Etcheverry, contó el hecho con un nivel de detalle casi como si hubiese estado en ese momento. Hoy, policía retirado, decidió meterse en “la cocina” política y militar en el Partido Nacional para aportar su experiencia como exoficial.

Fontes Etcheverry llegó hasta el cine de Trinidad para escuchar a su candidato, el blanco Luis Lacalle Pou. Le comentó de su hijo: “Fue una desgracia”, dijo. Y le pidió que haga algo para cambiar “la cosa”. “Estoy a la orden. Cuente conmigo y saludos para su familia”, le respondió el candidato del Partido Nacional.



En conversación con El País, Fontes Etcheverry explicó que nunca antes se había metido en política. Que es difícil explicar el dolor que siente. Que es difícil poder expresarlo. Que es difícil seguir adelante. Pero que le es más difícil si se queda en su casa quieto.

Aclaró que no pretende sacar rédito político de lo ocurrido y que se puso a trabajar con los blancos para intentar encontrar algún tipo de alternativa o solución a la inseguridad. “Las políticas del Ministerio del Interior no estaban conduciendo a nada; lo que el 28 de enero pasado le costó la vida a mi hijo. Que lo matan para robarle la bici en una situación bastante desgraciada que ni si quiera se la piden. Le disparan”, narró.



Su relato no denota signos de revanchismo. Casi ni de enojo. “Cuando pasó lo de mi hijo entendí que la vida de él no me la va a devolver nadie. Pero sí por otra gente que todos los días la está quedando en la calle, hay que hacer algo y de alguna forma tiene que cambiar la política de seguridad. Así como vamos, cualquier ciudadano pasa a estar en las noticias por una muerte”, dijo Fontes Etcheverry.

Para el padre del policía asesinado, el programa de Lacalle Pou es positivo. Lo defiende porque de alguna manera aportó a su construcción.



“No se trata de mano dura sino de poner orden. Darle un respaldo jurídico institucional a los policías que no lo tienen hoy. No se puede poner al mismo nivel al servidor público que sale con un arma a la calle y tiene deberes para defendernos, con un delincuente que del momento que sale a la calle y sale a delinquir ya perdió sus derechos. Allí ya vamos mal”, explicó Fontes, quien milita en el sector Aire Fresco.

John Fontes tenía 39 años cuando lo mataron el verano pasado en Flores, donde vivía. Foto: El País

El programa de los blancos plantea revisar en el primer año de gobierno la ley 19.247 sobre armas y el decreto que la reglamentó. La propuesta es “simplificar el registro y la regularización de la tenencia y adquisición de armas de uso civil, con el fin de promover el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios por parte de la población”.



Represión.

Tras la convención del sábado pasado, Lacalle Pou retomó los discursos públicos y endureció sus planteos. Prometió que, si gana, ejercerá toda la autoridad que le permite la Constitución y la ley para “reprimir sin miedo”.



Ese es su plan y así intenta mejorar la seguridad. Maneja la idea de “poner al país de pie”.

“No tener las patas muy lejos del piso”, dijo #LacallePou y prometió evitar la soberbia y los adulones pic.twitter.com/qC42t0EEti — Pablo S. Fernández (@Ferpase) August 17, 2019

En Rivera dijo ayer que el país necesita que se dé la alternancia en el poder porque siente que se está viviendo una situación de “impunidad”, producto del aumento de la inseguridad. “No me quiero acostumbrar a que la violencia quede instalada en la sociedad”, remarcó. Dijo que siente el peso en sus hombros para asumir el desafío y que está preparado para “aguantar ese peso”. También dijo que tiene un plan. Que su programa tiene medidas claras. Que entiende urgente la necesidad de aplicar la ley de derribo, para mandar mensajes claros al narcotráfico.



En tanto, la candidata a vicepresidenta, Beatriz Argimón, marcó la necesidad de avanzar con políticas que protejan a las mujeres de la violencia domestica. Argimón se mostró molesta con la decisión de la Justicia sobre el caso que involucra a dos funcionarios de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), que fueron imputados por abusar sexualmente de una adolescente de 17 años el 20 de julio.



La Justicia dispuso prisión domiciliaria para ambos y también la prohibición de acercamiento a la víctima y testigos por un radio no menor a 500 metros, informó Alternativa Durazno. Pero los habilitó a salir para trabajar.



“Si a alguien que viola a un niño o niña le permitimos quedarse en su casa y salir a trabajar, ¿qué mensaje enviamos? ¿Estamos dando el nivel de repudio a ese delito? Tenemos que ser inflexibles”, concluyó.