Aseguran que Manini mantiene apoyo de subalternos y retirados

Habían pasado las seis de la tarde del miércoles y Guido Manini Ríos aún estaba en su despacho del Comando general del Ejército. Es que le faltaba ordenar algunas cosas que el día anterior no había podido cerrar. Pero el cargo máximo del Ejército Nacional estaba a cargo del general Marcelo Montaner, ya que el presidente de la República decidió destituir a Manini el martes.

Sin embargo, la expulsión del cargo no afectó el poder de liderazgo de Manini ante sus subalternos ni sobre el personal retirado. Así lo declaró el presidente del Centro Militar, Carlos Silva, quien ayer de tarde declaró a El País que Manini se va “por la puerta grande” y con más respaldo del que tenía a su ingreso.

“El Centro es una institución que tiene activos y retirados. Es claro el apoyo que tiene el comandante. Ayer se hizo una reunión de saludo y protocolar y cuando se fue eran cerca de 500 oficiales que lo aplaudieron y acompañaron. Ha generado todo un gran apoyo, de los oficiales, la tropa, e increíblemente también tiene el apoyo de los oficiales de las otras fuerzas: la Aérea y Armada”, explicó.

Manini había tensado la relación con el gobierno al máximo. Más allá de si sus planteos son justificados o no, la norma le impide hacer consideraciones políticas. Y de hecho las hizo hasta minutos antes de reunirse con Vázquez donde se le informó que sería destituido.

Aun siendo la máxima autoridad del Ejército declaró en una entrevista para Océano FM que no descartaba iniciar una carrera electoral futura. Incluso más: su posicionamiento cuestionador al Poder Ejecutivo continuó aun después de ser destituido.

Es que ayer en la mañana grabó un video casero con un teléfono celular que publicó en la página web del Ejército.

“He tratado de sacar adelante a nuestro Ejército enfrentando la incomprensión de muchos, la falsedades de burócratas incapaces de ver la realidad enceguecidos en su soberbia o atrapados en sus prejuicios ideológicos”, declaró con su clásico tono firme.

Poco duró el atípico mensaje; inédito en la historia del Ejército.

Es que desde Presidencia se le comunicó al Ministerio de Defensa que el mensaje agraviante al Poder Ejecutivo estaba fuera de lugar por ser comunicado por canales oficiales.

El general Marcelo Montaner, a cargo del Ejército hasta el próximo lunes cuando asuma el nuevo comandante en jefe ordenó eliminar el video.

Ahora el gobierno estudia sanciones para Montaner por permitir publicar el video de Manini cuestionando al poder político, comentaron a El País fuentes oficiales.

Montaner ya fue sancionado por el Ejecutivo en setiembre cuando autorizó a la banda oficial del Ejército entonar la “Marcha Tres Árboles” que es el himno del Partido Nacional.

En familia

El comandante destituido optó por despedirse de sus camaradas de armas a través de su cuenta personal de Twitter. “Después de 46 años en el Ejército, me despido de todos y cada uno de sus integrantes, los de ayer, hoy y siempre, con quienes compartimos alegrías y tristezas, momentos difíciles y de duro esfuerzo en el cumplimiento de nuestra misión, en beneficio de nuestra Patria y su gente”, escribió, al tiempo que retuiteó el video que ya no estaba en la página del Ejército.

Sus declaraciones fueron apoyadas por su esposa, la edila blanca de Artigas, Irene Moreira que retuiteó ese texto. Esta acción en esa red social es interpretada como un apoyo a la publicación y compartir su contenido.

Moreira fue electa edila por la lista 404 que hoy impulsa a Luis Lacalle Pou. La esposa de Manini Ríos optó por replicar varios comentarios que apoyaban a su esposo.

Algunos de ellos fueron: “Ya se viralizó (el video), para gobiernos dictatoriales las redes sociales son el aliado del pueblo”, o “¿Y la democracia a dónde quedó?”.

Interna militar

La salida de Manini era más que esperada en las fuerzas castrenses. Pero eso no quita que su destitución haya generado revuelo interno. Es que varias piezas se moverán a partir del lunes. José González asumirá en su lugar, dejando una vacante por llenar ente los generales.

Esa vacante será completada por el arma de Infantería y el nombre que se maneja es el del coronel Hugo Iglesias, agregado militar en Rusia. Él es suegro de uno de los sancionados por el Tribunal de Honor: José “Nino” Gavazzo. Explicaron a El País dos fuentes del gobierno y una militar.

Los informantes castrenses del Ejército, y también de las otras dos fuerzas consultadas para este artículo detallaron que el ambiente está “muy raro”. Saben que el nuevo comandante es de un claro perfil bajo y sin preferencias por ninguna de las dos logias que conviven en el Ejército (masones y Tenientes de Artigas).

Esto inquieta a varios oficiales y algunos generales acerca de cuál será la impronta que disponga González.

La promesa

El 2 de febrero de 2015 Manini asumió el máximo cargo dentro de la fuerza de tierra. Ese día dijo que bajo sus órdenes no existirían divisiones. “El Ejército es uno solo y no admite divisiones. En nuestra unidad reside nuestra principal fortaleza. No admito lealtades paralelas”, enfatizó en su discurso ante el presidente José Mujica y Vázquez, que se preparaba para tomar el mando presidencial semanas después.

“No claudicaré a la hora de defender el Ejército”, concluyó con gran realce. Y así fue. Pero sus declaraciones lo llevaron a cruzar una línea. Sus cuestionamientos al poder político lo quitaron de la carrera. Ahora buscará por otro carril defender sus principios e ideales.