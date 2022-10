Asamblea Uruguay se expedirá sobre rol de Sebastián Hagobian

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Consejo Político Nacional de Asamblea Uruguay analizó ayer la situación de Sebastián Hagobian, el dirigente de este sector que en setiembre participó como observador del referéndum para anexionar la ciudad ucraniana de Zaporiyia a Rusia.

Hasta el cierre de esta edición, el organismo sectorial trabajaba en un documento para comunicar lo resuelto en la reunión virtual, de la que participaron dirigentes como Danilo Astori, Claudia Hugo, José Carlos Mahía, Carlos Varela Ubal y José Luis Gallo. El sector resolvió no adelantar las definiciones sobre el caso en tanto no lo hubieran comunicado formalmente.



Al día de hoy, Hagobian trabaja en la División de Asuntos Internacionales y Cooperación de la Intendencia de Montevideo (IMM). Además, en representación del Frente Amplio (FA) preside la versión juvenil de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), a la vez que integra la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales de la coalición de izquierda (Carifa).



Antes de que Búsqueda informara sobre su participación en Ucrania, Hagobian había declarado a medios rusos que estaba en Zaporiyia “en representación de 67 organizaciones políticas latinoamericanas de 30 países”, según consignó el semanario. Para algunos dirigentes del FA, esto quiere decir que el dirigente apeló a su rol de presidente de la Copppal juvenil para explicar la intervención. Y como este es un cargo que ocupa en representación del partido, que orgánicamente ha condenado la invasión rusa, debería dar un paso al costado porque no encarna la postura oficial.

La Copppal se fundó en 1979 a impulso de Gustavo Carvajal Moreno, entonces presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México. Luego de una fase de estancamiento, en los últimos años reimpulsó su actividad. Si bien técnicamente está integrada por el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado, fuentes de la coalición de gobierno aseguraron que blancos y colorados se han alejado y no participan.