Mirá en vivo el homenaje a Tabaré Vázquez en el Parlamento a un año de su fallecimiento

La Asamblea General se reúne en sesión extraordinaria este martes, desde las 14:00 horas, para rendir homenaje al expresidente de la República Tabaré Vázquez, a un año de su fallecimiento, que se cumplió este lunes.

El presidente Luis Lacalle Pou concurrió al Parlamento para participar de la ceremonia, y están presentes los expresidentes Luis Alberto Lacalle Herrera, Julio María Sanguinetti y José Mujica. También está presente el prosecretario de la Presidencia, Álvaro Delgado; los coordinadores del Frente Amplio, Ricardo Ehrlich y María Jossé Rodríguez; la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, amigos y familiares de Vázquez.

Hace minutos llegó el presidente Luis Lacalle Pou al Parlamento para asistir al homenaje pic.twitter.com/6p1ktEEUFh — EL PAÍS (@elpaisuy) December 7, 2021

La encargada de hacer uso de la palabra en primer lugar es la senadora Liliam Kechichian, y comenzó señalando que no es posible recordar la vida de Vázquez sin recordar las circunstancias que enmarcaron su vida, su origen familiar, su formación, sus afectos y sus sueños y anhelos.



Kechichian hizo un repaso por la vida infantil y adolescente de Vázquez, sus estudios y la temprana necesidad de salir a trabajar para ayudar a su familia. "El cáncer representaba una espada de Damocles sobre su familia", dijo la senadora, y recordó que el padre, la madre y una hermana de Vázquez fallecieron a causa de esa enfermedad, contra la que trabajó durante toda su carrera como médico, y a causa de la que él también falleció.



Además, recordó la figura de María Auxiliadora Delgado, esposa de Vázquez y madre de sus hijos. "Sin ella, yo no hubiera sido nada", había dicho el exmandatario sobre su compañera de vida, que falleció poco antes que él.



En su alocución, la legisladora recordó la "vocación humanista" de Vázquez, el apoyo a su barrio y a su comunidad, al club Arbolito y al Club Progreso, del cual fue presidente. Además, resaltó su lucha contra el tabaco y el juicio que llevaron empresas tabacaleras contra Uruguay por la legislación impulsada por el exmandatario.



"Nunca en mi vida pensé en hacer política, me preparé toda mi vida para ser médico", recordó Kechichián que dijo Vázquez tiempo antes de integrarse al Partido Socialista. En ese sentido, recordó que fue el primer intendente de Montevideo electo por el Frente Amplio y también el primer presidente de la república por ese partido.

"Sus gobiernos llevaron la impronta que caracterizó su vida, dijo Kechichian y afirmó que las principales señas de identidad de Vázquez fueron su sentido humanista y la huella genética de su compromiso con la vida.



"El centro de todos nuestros desvelos es la gente", recordó que decía el mandatario, y también que "dentro de la Constitución y la ley todo, fuera de la Constitución y la ley, nada".



El Plan Ceibal, la creación del Ministerio de Desarrollo Social, la búsqueda y hallazgo de restos de detenidos y desaparecidos de la dictadura militar fueron algunos de los hitos de sus gobiernos recordados por Kechichian.

"Vázquez integra, sin dudas, ese núcleo de almas capaces de dar indentidad y fundamentos éticos", dijo la senadora, que señaló que "ha sido un honor ser parte de sus equipos de gobierno".



"Su 'No te rindas' es un canto a la vida", recordó Kechichian sobre el poema leído por Vázquez en el acto de homenaje que le realizó el Frente Amplio al final de su segundo mandato.



"Salud Tabaré, siempre estarás en nuestro corazones", finalizó Kechichian, con la voz entrecortada por la emoción.

El homenaje de parte del Partido Nacional

En representación del Partido Nacional, tomó luego la palabra el senador Gustavo Penadés y señaló que este homenaje no lo hacen por compromiso, sino por convicción, "por reconocer a un adversario político, a un gran compatriota y a un presidente electo democráticamente".



Reconociendo a Vázquez se reconoce y homenajea "a la mejor historia de nuestro país", dijo Penadés, y recordó que Vázquez fue un hombre proveniente de una familia de escasos recursos, del barrio La Teja, que fue a la escuela, liceo y universidad pública, y llegó a ser médico, empresario, intendente y presidente. Eso "demuestra las mejores tradiciones del Uruguay", acotó.



Asimismo, señaló que homenajear a Vázquez es "homenajear a la sociedad integrada, a una sociedad que debemos estimular a que permanezca entre nosotros, la de la cultura de que con el trabajo y el esfuerzo se puede, que con la honestidad se llega".



Para finalizar su discurso Penadés eligió dos momentos que "testimonian, como esta reunión, lo que debe ser el Uruguay". Uno fue cuando Vázquez invitó a Lacalle Pou como presidente electo a acompañarlo a la asunción de Alberto Fernández en Argentina. Y otro, el acompañamiento de Lacalle Pou a Vázquez en el acto de asunción cuando el exgobernante dejaba la Plaza Independencia. "Las diferencias continúan", dijo Penadés, pero señaló que se está reconociendo "a un gran oriental".

Un año de su fallecimiento

Vázquez falleció el domingo 6 de diciembre de 2020, a sus 80 años de edad. Fue a causa de un cáncer de pulmón que combatió desde que ejercía su última administración de gobierno y que él mismo anunció en conferencia de prensa en Torre Ejecutiva.



La noticia de su fallecimiento fue dada a conocer ese día por su hijo, Álvaro, en la red social Twitter. "Hoy, a la hora 3.00, mientras descansaba en su hogar, acompañado de algunos familiares y amigos, por causa de su enfermedad, falleció Tabaré. En nombre de la familia, queremos agradecer a todos los uruguayos el cariño recibido por él a lo largo de tantos años", decía el mensaje.



Ese domingo, sus restos fueron acompañados por una larga caravana de autos y saludado a su paso por miles de personas en las calles de Montevideo. El sepelio fue en el cementerio de La Teja, con una ceremonia íntima en la que solo participaron familiares y allegados.

"Quiero que me recuerden como un presidente serio y responsable", había dicho Vázquez en un programa televisivo emitido pocos días antes de su fallecimiento. Fue presidente del país en dos ocasiones: de 2005 a 2010 y de 2015 a 2020, y fue intendente de Montevideo, de 1900 a 1995. En ambos casos, fue el primer frenteamplista en alcanzar esos cargos.