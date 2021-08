"¿Se tiene que arrodillar y pedirle a Sturla que le dé la bendición?", dijo Topolansky sobre caso Andrade

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Donde se equivocó Andrade, y lo reconoce, es que él priorizó mal. Bueno, ya está. ¿Se tiene que arrodillar y pedirle a Sturla que le dé la bendición? No, no seas malo", sostuvo la senadora Lucía Topolansky este miércoles, tras conocerse que el legislador Oscar Andrade no tenía registrada la construcción de su casa en el Banco de Previsión Social (BPS), que lo hizo mantener una deuda con la Intendencia de Canelones desde hace 10 años.



"Creo que el intendente (Yamandú) Orsi procedió como tenía que proceder un jerarca", dijo y agregó: "creo que el senador Andrade también porque aceptó esa situación", dijo en el programa radias Punto de encuentro (Radio Universal).



"Hay una puja de intereses porque el grupo, que es uno solo dentro del concierto del Frente Amplio, es justamente el que disputó la intendencia con Orsi. Así que esto también es político", sostuvo.

Decisión de Carámbula

Este lunes, el exintendente de Canelones y expresidente de ASSE Marcos Carámbula declinó la postulación a la presidencia del Frente Amplio tras una resolución "familiar", según informó a través de una carta.



Sobre ese tema, la senadora dijo: "Para mi era un excelente candidato (...) Hace tiempo tiene ciertas nanas y él es médico, y los médicos tienen la desgracia de no poder autoengañarse", dijo.



"Lo puedo entender humanamente, pero me da pena políticamente porque realmente creo que era un candidato muy sólido", agregó.

En base a este anuncio, Topolansky afirmó que esta semana empezaron a conversar con varias agrupaciones del Frente Amplio, y a "buscar otro nombre" para definir un nuevo posible candidato.



"Lo que nosotros estamos pensando es que es muy difícil, porque esto no se inventa ni hay un cursillo para generarlo, inventar un liderazgo. Los liderazgos nacen en los partidos políticos", dijo Topolansky.



"Voy por la idea de mantener el formato para la nueva elección, este formato provisorio que acabamos de aprobar. Que sean dos y que además expresen la paridad", adelantó Topolansly. "Que sea un formato bicéfalo, integrado por un hombre y una mujer y que eso permita una cuestión colegiada que consolide una dirección que pueda representar".



Sobre Azucena Arbeleche e Isaac Alfie

Por otra parte, Topolansky dijo estar “convencida” de que el verdadero ministro de Economía en Uruguay era Isaac Alfie y no Azucena Arbeleche. “Cada día que pasa me convenzo más”, sostuvo.



En ese sentido, al ser cuestionada sobre si la ministra se dejaba “hacer las cosas por Alfie”, Topolansky respondió: “es notorio, no lo digo yo solo. Hay mucha gente que no lo dice pero por abajo lo dice”.



“El (Alfie) fue el último ministro de Economía de la era de Jorge Battle y nosotros conocimos ese pedacito y hubo un cambio tremendo. (...) Yo era coordinadora de la bancada de Diputados y el senador Couriel era coordinador de la de senadores y día por medio hablábamos con Atchugarry sin necesidad de ningún protocolo”, sostuvo.