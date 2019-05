Arrancó la reserva de nombres para las elecciones municipales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Partido de la Concertación sale a la cancha. Los blancos y colorados de Montevideo decidieron en las últimas horas que la “herramienta política” de un partido en común para competirle al Frente Amplio tiene que estar sobre la mesa de cara a las elecciones de mayo de 2020.

Ahora empieza la discusión interna de cada partido, de cada sector, y cada agrupación, para elegir los nombres que “reservarán” de cara a las elecciones departamentales del año próximo.

¿Por qué tienen que reservar nombres? Es que la Constitución establece que una persona no puede integrar dos partidos durante un mismo proceso eleccionario. Es decir, si un nombre aparece en una lista de determinado partido en las elecciones internas, luego no puede aparecer en la lista de otro partido en las elecciones nacionales o departamentales.

En lo concreto. Supongamos que “Juan Pérez” se presenta a las elecciones internas de junio de este año por una lista de el Partido Colorado, en mayo de 2020 no puede ser candidato a la Intendencia de Montevideo por la Concertación.

Ahora que ambos partidos tradicionales decidieron reimpulsar ese partido en común -para competirle al Frente Amplio e intentar recuperar el poder después de 30 años- cada dirigente que tenga aspiraciones a ser candidato en mayo, no se podrá presentar ahora en la elección de junio.

En estas horas los comandos de los diferentes sectores están analizando a quién reservan para esa instancia. En el Partido Colorado la situación es más incierta. No hay figuras claras aún. Sí hay un panorama algo más claro entre los blancos.

En primer lugar porque ya tienen en carrera al alcalde del municipio “CH”, Andrés Abt, quien ha mantenido un alto perfil durante su gestión en esa localidad. “Para mí la Concertación es una herramienta muy válida y que creo necesaria”, dijo el dirigente blanco que accedió a ese cargo en la pasada elección por la Concertación. Abt adelantó que no se postulará en las elecciones internas, dejando el camino libre para sí poder hacerlo en mayo nuevamente por la Concertación.

De igual modo sí puede postularse dentro del Partido Nacional, en la elección de octubre, aspirando a tener un cargo en el parlamento. De esa forma no integrará un órgano partidario, ya que la Convención (nacional y departamental) se elige en junio.

“Hace tres años no me conocía nadie. Y hoy que mencionen mi nombre como una posibilidad de ir a competir por la Intendencia de Montevideo me llena de orgullo”, comentó el dirigente blanco que hoy dirige el municipio “CH”.

Abt aclaró que no hay nada hablado sobre la posibilidad de una candidatura a la Intendencia, pero eso no hace que niegue sus aspiraciones.

“Mi principal objetivo ahora es trabajar para que el partido nacional gane la elección nacional y Luis Lacalle Pou sea el futuro presidente de los uruguayos. Mientras seguiré trabajando con total esfuerzo por el mancipo en el que la ciudadanía me dio la responsabilidad de trabajar”, comentó.

Otro de los nombres que varios dirigentes blancos manejan en la interna como posible postulante a la intendencia de Montevideo es el expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Sebastián Bauzá.

Se incorporó al grupo de Lacalle Pou en enero de este año.