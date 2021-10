Armada emitió comunicado interno sobre presuntas irregularidades en viáticos y horas extras

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Armada Nacional emitió este martes un comunicado interno en el que se refiere a las supuestas situaciones irregulares detectadas en el manejo de viáticos y horas extras en la inspección de buques mercantes en la Comisión Técnica de la Dirección Registral y de Marina Mercante (Cotec). El texto fue dado a conocer este martes por Radio Sarandí.

El caso surgió de una investigación administrativa ordenada por el Ministerio de Defensa (MDN), cuyos resultados fueron remitidos a Fiscalía tras detectar “situaciones irregulares” en cuanto al cobro de viáticos y de horas extras inexistentes en el período 2015 y 2020.

En el comunicado la Armada puntualiza que la Cotec “funciona hace más de 50 años, actuando en cumplimiento del marco legal que surge de tratados internacionales, leyes, decretos y órdenes internas para cumplir las tareas que le han sido encomendadas a la Armada Nacional” y señala que “la falta de adecuación del marco legal” con el que se maneja “ha ocasionado que con el transcurso de los años, los pagos que se efectúan por los procedimientos de inspecciones y auditorías, hayan quedado desactualizados”.



“Esto no ha pasado desapercibido para la Armada Nacional, la que sistemáticamente ha planteado la problemática a las diferentes gestiones ante el Ministerio de Defensa Nacional (MDN), así como también ha realizado las consultas pertinentes a órganos especializados en la materia, como Banco de Previsión Social (BPS), Contaduría General de la Nación (CGN), Servicio de Retiro y Pensiones de las Fuerzas Armadas, para buscar una solución adecuada”, agrega el comunicado.

El comunicado marca que este tema es “de difícil solución, pero no por omisión o falta de voluntad de la Armada Nacional, al contrario, ha sido un tema de constante preocupación”. Asimismo, indica que la institución ha generado informes, grupos de trabajo, reuniones interinstitucionales, e inclusive, proyectos de ley “a fin de adecuar el marco normativo de los procedimientos de pago”.



La situación, dice la Armada en su comunicado, fue informada a principios del año 2020 a las autoridades del Ministerio de Defensa Nacional y se indica que se expuso “la problemática que existía respecto no solo a la Cotec, sino también frente a los Servicios Especiales de Vigilancia que la Armada realiza en su área de jurisdicción, así como el marco legal por el cual se rige las actividades del Servicio de Construcciones y Reparaciones de la Armada (SCRA), que también funciona en un marco normativo especial”.

El texto recuerda que “las estructuras militares descansan sobre la base de la disciplina (obediencia voluntaria a la autoridad debidamente constituida) y sobre la conducción que ejercen las autoridades en el sentido vertical (cadena de mando)”. En ese sentido, señala que “pese a no contar con el debido marco legal solicitado al Poder Ejecutivo, el Personal de la Armada que integra la Cotec, ha actuado y sigue actuando, bajo normativas de orden interno que han sido formal e institucionalmente establecidas para los diferentes escalones”.



Sobre la problemática de la reglamentación respecto a los pagos en esta división de la Armada se expresó la semana pasada el ministro de Defensa, Javier García, y aseguró que el problema de fondo fue solucionado mediante un artículo en la Ley de Presupuesto y un decreto presidencial en julio de este año.



“Toda la administración de fondos tiene que estar muy precisamente regulada y no había aquí una regulación muy precisa, no había un marco que lo ajustara desde el punto de vista legal y del decreto, entonces, encaramos la solución de fondo y lo solucionamos. Tuvimos la voluntad política”, enfatizó García en rueda de prensa.