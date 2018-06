Arismendi: "Los narcos vinieron a disputarnos el Estado"

La ministra de Desarrollo Social (Mides), Marina Arismendi, dijo esta mañana que "los narcos vinieron a disputar el Estado a Uruguay", pero apuntó que "los verdaderos narcos no van a pedir nada al Mides porque no quieren estar registrados".



La ministra respondió a las polémicas declaraciones que semanas atrás realizó el director Nacional de Policía Mario Layera, quien cuestionó al Mides no permite que la Policía tenga acceso a su base de datos para realizar investigaciones de delitos.

Entrevistada por el programa Fuentes Confiables de radio Universal, la ministra dijo que le parece "fantástico que un director de Policía en el Uruguay esté preocupado por las políticas sociales. Me parece que realmente estamos produciendo un cambio. Creo que se equivoca, pero me parece fantástico que suceda esto".



De todas formas planteó: “Los narcos no van a pedir nada al Mides, no quieren estar registrados en ningún registro”. Y agregó: “Porque ese no se presenta a pedir una tarjeta de mil pesos de alimentos, no solo por la plata, sino que no quiere estar registrado”.



Arismendi dijo además que el Estado sigue trabajando en las zonas de contexto crítico y puso el ejemplo de Casavalle. Señaló que para el partido de Uruguay se pondrá una pantalla gigante en la plaza y “todos vamos a mirar ahí el partido”. Y agregó: “Los narcos vinieron a disputarnos el Estado a Uruguay”, pero “no nos vamos a ir de Casavalle. Ahí estamos y ahí nos quedamos. Porque el Estado no se va y no le vamos a dejar esa disputa territorial, vamos a pelear para que esos niños crezcan en otras condiciones”.



"Nosotros no compartimos información con el Ministerio del Interior. No estamos de acuerdo. Tampoco nos pidieron información", aclaró.

En relación a la gente en situación de calle, Arismendi dijo que desde el ministerio se viene trabajando con las intendencias de todos los departamentos y opinó que "la calle cambió".



"Hoy no tenemos familias en calle. Hoy las personas en situación de calle tienen otras características. En el 2005 era la regla", señaló la jerarca. Y dijo que "en el segundo gobierno se cambiaron políticas y aparecieron refugios con mujeres con niños".



La titular del Mides dijo que la preocupación que ha expresado el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, por el tema, "es la misma que tenemos nosotros, porque trabajamos juntos".

Y explicó que "las personas que están acampando en las plazas deben ser retiradas por la Intedencia de Montevideo y el Ministerio del Interior. Las intendencias actúan con el Ministerio del Interior cuando están obstruyendo la vía pública". Y agregó que "en la calle empezaron a aparecer campamentos" y que "la gente en vez de llamar a la intendencia para recoger material que desecha, dejan sillones, colchones en la vía pública".

Para la ministra, esta gente lo hace "con la mejor voluntad, pero por ejemplo si hay personas que estuvieron presas no quieren ir a refugios y se hacen de esos materiales y acampan. Para los casos más complejos el Mides necesita la firma de dos psiquiatras para poder internar a una persona en situación de calle", explicó.



Y puso un ejemplo que es cercano a ella: "En la puerta de mi casa tengo una persona en situación de calle y yo hablo con él. Cuando hay alerta naranja le digo ‘Fabián, andá al refugio que hay alerta’. Así funciona para muchos”.



Sobre la gestión de la cartera respecto al tema de la primera infancia, Arismendi destacó que “antes teníamos que asegurar el plato de comida para los niños" y que "hoy comen las cuatro comidas". Pero "comen lo sano y lo que no es sano. Estamos teniendo obesidad en la infancia. Si no tomamos medidas pueden traer enfermedades no transmisibles”.