Arismendi: "Ensuciar la gestión, ensuciar las políticas sociales es la antesala de cortarlas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, se refirió este miércoles al planteo realizado por el Partido Nacional de conformar una investigadora para analizar la situación del Ministerio de Desarrollo (Mides) así como a las denuncias por irregularidades realizadas por el diputado nacionalista Martín Lema.



"El ensuciar la gestión, el ensuciar las políticas sociales es la antesala de cortarlas", indicó la ministra en rueda de prensa. "Habría que preguntarles 'bueno y usted ¿qué haría? Cómo haría?"', agregó.



Al ser consultada sobre por qué consideraba que ahora se buscaba investigar la situación del Ministerio la ministra contestó: porque "el Mides es la transformación de la izquierda. ¿Qué es lo que el Frente tiene de diferente? Lo distinto es que hacemos por y para la gente", indicó.

La ministra opinó además que se busca denunciar "por la transparencia" de la cartera. "Uno no se lleva nada en el bolsillo, uno se va como vino o más pobre", indicó la ministra y aseguró que ahora la cartera tiene sus indicadores abiertos al público.



"Yo creo que estamos en una campaña electoral muy difícil y muy dura y no quiero bajar a ese nivel, quiero mantenerme en el nivel de cuando yo era oposición, de cuando yo luchaba en contra de los gobiernos de turno. Nunca hicimos determinadas cosas, había líneas que no se cruzaban porque el daño era a la democracia", consideró.



Al respecto de los cambios en la dirección de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y las personas vinculadas que fueron procesadas por la Justicia, Arismendi indicó: "Si eso es lo que busca Lema bueno, que haga los esfuerzos".