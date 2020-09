Argimón votó y destacó "avance en el posicionamiento de las mujeres políticas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La vicepresidenta Beatriz Argimón, concurrió a votar este domingo a la UTU de Carrasco, donde señaló en rueda de prensa que es "para todos un día de entusiasmo y también de nervios".

Consideró que es un día que "muestra también un avance en lo que significa el posicionamiento de las mujeres políticas en los distintos partidos".

Por tanto, calificó de "lamentable" la ausencia de medidas sanitarias en la Marcha de la Diversidad 2020. "La verdad un episodio triste", señaló al tiempo que "celebra" que se haya decidido "seguir planteando las reivindicaciones, pero lamento que no se haya tenido en cuenta el contexto" de pandemia.

Consultado sobre si piensa llamar al ganador o la ganadora, dijo: "Sí, por supuesto. La gente manda, eso es lo maravilloso de este día. La voluntad popular siempre debe respetarse, no se trata de si me gusta a mí está bien y sino no".

