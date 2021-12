Argimón por polémica por papeletas: "Más que el color claramente hay un sí y un no"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón se refirió esta mañana a la polémica que se generó por el color de la papeleta del SI y el NO para el referéndum de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración y dijo que "no tiene nada que ver".

"A mi me parece que más que el color de la papeleta está que claramente hay un sí y un no y es lo que la ciudadanía sabe que tiene que tomar en consideración", afirmó. "No es la primera vez que cuando se plantean colores en las papeletas haya partes o ambas (partes) que no estén de acuerdo con el color que se les asigna; me parece que la ciudadanía comprende que lo que se está votando independientemente que se identifique con colores tiene que ver con otra cosa", añadió.



"La verdad me parece que no tiene nada que ver el color, es más, hasta ahora todo el tema era sí a la derogación y no a la derogación de los artículos y así nos manejábamos", insistió.

Argimon dijo que la noticia de que se alcanzaron las firmas fue la "ratificación de lo que más o menos ya se sabia". "Se pone ahora en movimiento todo lo que es la organización de poner en consideración 135 artículos de la LUC". El referéndum está previsto que ocurra el 27 de marzo.



Esto dijo que implicará salir a informar en todo el país el alcance de los artículos, algo que planteó que se realiza desde antes de las elecciones presidenciales cuando el Partido Nacional hizo algunas de las propuestas y posteriormente tras la formación de la coalición con los aportes que se sumaron.



"Va a ser una campaña activa porque así lo queremos", explicó. A juicio de Argimon la población en general no está informada al respecto porque estuvo concentrada en la pandemia y los temas asociados y solo quienes son militantes se "acercaron al tema". Por este motivo es que se buscará informar a la población sobre el contenido de los artículos de la LUC en cuestión.