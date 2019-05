Argimón lima asperezas: "Hemos pasado internas conflictivas, no es el caso de esta"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Esta mañana la presidenta del Directorio del Partido Nacional (PN) Beatriz Argimón dijo que si bien "las contiendas" en la interna suelen ser "competitivas y con mucha pasión", que "tienen momentos álgidos, todos los candidatos tienen claro que en la noche del 30 de junio (cuando se realizan las elecciones internas) todos vamos a acompañar al compañero" que sea elegido por la gente.

En declaraciones al programa Así nos va de radio Carve, Argimón dijo que "obviamente hay diferencias, sino tendríamos un solo candidato y no tendríamos internas”, pero que "en este caso los precandidatos ha tenido un desarrollo distinto, han desarrollado sus estrategias y quien realmente se siente agredido (haciendo referencia a Juan Sartori) es un precandidato que aparece el año pasado, que no era una figura proveniente de la interna y de la estructura y eso lleva a ciertos comentarios, preocupaciones".

"Si bien hay cruces que tienen que ver con propuestas, hasta hoy, por ahora, esa ha sido la interna", sostuvo.

Argimón fue consultada puntualmente sobre las amenazas de juicios que han surgido en las últimas horas en medio de la campaña electoral dentro del Partido Nacional: Sartori envió esta semana una carta al Directorio pidiendo que pararan los agravios y difamaciones en su contra por parte de algunos integrantes del PN, dijo que si no cesaban iba a presentar una denuncia; por su parte, y en respuesta a esa carta, Pablo Iturralde señaló en declaraciones al programa Cierre 850 de Carve que está pensando en hacer una denuncia penal contra Sartori por las acusaciones.

Al respecto, la presidenta del Directorio del Partido Nacional dijo que no tiene "elementos" para confirmar lo de las denuncias y que efectivamente se vayan a presentar. Sostuvo que la carta de Sartori es algo que analizarán en la próxima reunión, el lunes 20 de mayo, y que hasta entonces no opinará al respecto. Agregó que cuando ella habló con Sartori no tuvo "ningún intercambio en el que se haya mencionado" lo de una posible denuncia. Dijo que solo tiene "las declaraciones que aparentemente hizo el diputado (Alem García)".

La nacionalista intentó limar las asperezas internas señalando que "hemos pasado internas muy conflictivas, no es el caso de esta interna del PN".



"Lo que sí tengo claro es que no voy a permitir que cualquier acción, cualquier acto, pueda obstaculizar lo que es un avance decidido (...) Este es un partido de libertades y la libertad en este partido se protege", señaló.